Рішучість Водоліїв та яскравий період Стрільців: відомий астролог назвав п'ять «везунчиків» цього тижня

Тиждень, що розпочався 14 лютого, буде непростим, але більшості з нас зірки не принесуть непоправних проблем у справах, у коханні та в інших сферах життя. Про це російський астролог Павло Глоба повідомив у новому прогнозі на період до 20 лютого.

Традиційно він дав поради представникам кожного знака Зодіаку.

Овен

Овни будуть на гребені хвилі, і в першу чергу це стосуватиметься фінансової сфери і для підвищення доходів Овнам не треба буде занадто напружуватися, достатньо буде лише знайти правильну точку докладання зусиль.

Телець

У любовній сфері вам доведеться зустрітися з деякими перешкодами — цілком можливо, що друга половинка почнеться тягнути ковдру на себе, засмучуючи Тельцов своєю поведінкою. На роботі та в бізнесі настає гарний час для вирішення складних завдань, але не для суперечок із колегами та начальством. Якщо раптом з'явиться бажання відстояти свою думку, краще забути про нього якнайшвидше.

Покупки будуть недоречними, особливо великими.

Близнюки

У вас настає чудовий час для відпочинку, справ по дому, спілкування з близькими та родичами. Можна не переривати роботу і не йти в тінь, якщо є мотивація, ентузіазм та бажання працювати. Цього тижня з'явиться багато нових можливостей, тому Всесвіт дає Близнюкам вибір — відновити сили перед наступним тижнем, або зараз кинутися в бій. У коханні найкращим підходом стане щедрість.

Рак

У Раків очікується трохи проблемний тиждень щодо взаємовідносин. Особливо вони будуть потрібні у несприятливі дні тижня — 19 та 20 лютого. Також Ракам варто бути трішки уважніше за кермом. Дотримання правил убереже їх від аварій та штрафів. Тиждень чудово підходить для позбавлення всього старого і непотрібного. Цілком можливо, що з'явиться можливість змінити роботу. Потрібно розглядати усі варіанти. У цей час Раки можуть змінити свою долю на краще.

Лев

Готуйтеся до нервозного та непередбачуваного тижня. У цей період дуже багато речей може виходити з-під контролю, засмучуючи та дратуючи представників знака. Астролог радить прислухатися до думки оточуючих, оскільки в ній може бути зерно істини. У відносинах із близькими важлива стриманість та вміння йти на компроміси. Без цього можна зануритися з головою зі сварки та скандали, що точно не додасть гарного настрою.

Діва

Дівам у жодному разі не варто провокувати появу скандалів. Через переважання негативної енергії вони можуть почати хворіти та втратити удачу. Також цим людям треба перестати переживати через дрібниці. 17 та 18 числа можливі зустрічі з токсичними людьми та ворогами, тому потрібно навчитися протистояти таким людям. Працювати та займатися справами буде трохи складніше, ніж раніше, тому астролог радить не перевтомлюватись. Діви можуть виявитися вразливими фізично та емоційно, тому краще не спілкуватися з тими, хто постійно сипле критикою та зауваженнями.

Терези

Дуже великі успіхи чекають на Терезів, які працюють головою. Усі, хто зайнятий в інтелектуальній чи творчій сфері, зможуть збільшити доходи, заробити на підвищення. Це ідеальний час для кохання, проведення часу з сім'єю та другою половинкою, а також пошуків цієї другої половинки. Усім, хто вже у відносинах, рекомендується змінити обстановку і як слід відпочити разом із коханою людиною.

Скорпіон

У Скорпіонів тиждень почнеться неважливо через перестановки планет, проте, 16 числа енергетична обстановка вже буде набагато кращою, а 17 і 18 лютого взагалі стануть найсприятливішими днями тижня. Дуже важливо буде правильно відпочити у вихідні, щоб усі неприємності минулого часу залишити у минулому. Особливу увагу потрібно приділити своїм батькам.

Стрілець

Очікується неймовірно динамічний тиждень, яскравий та сприятливий період для тих, кому вічно не сидиться на місці. Вони зможуть підняти настрій подорожами, відрядженнями. Також їм вдасться змінити ситуацію. У коханні теж на них чекає фонтан емоцій і почуттів, яким би не було поточне сімейне становище. Справ буде дуже багато, а настрій максимально бойовий, тому важливо вчасно відновлювати енергетику та захист.

Козеріг

Козерогам варто якнайменше спілкуватися з професійними зодіакальними хитрунами та маніпуляторами. Це допоможе зберегти удачу та успіх поруч, адже тиждень для Козерогів буде вкрай плідним, сприятливим та яскравим. У роботі цим людям пощастить більше, ніж будь-кому. Настав ідеальний час для покупок, вкладення коштів у бізнес, покупки цінних паперів та обміну валюти. У коханні та спілкуванні з родичами зірки допоможуть Козерогам розкрити свої найкращі якості — уважність, душевну теплоту та бажання дбати про всіх.

Водолій

У роботі та бізнесі, на думку Павла Глоби, Водоліям знадобиться максимум рішучості. Це той самий час, коли людям даного Знака необхідно діяти. Найпотужніша зброя — їхня чарівність. Само собою в любовній сфері воно теж буде дуже корисним. Водолії зможуть справити найкраще перше враження на будь-кого, причому в максимально стислі терміни. Це відчуватиметься навіть через екран смартфона чи комп'ютера. Можна знайомитись у соціальних мережах.

Риби

Риби можуть влаштовувати вечори романтики з другою половинкою, а також знайомитись із новими людьми. Найголовніше — не розповідати всім підряд про свої плани, адже це може їх порушити. Щодо початку нових справ, то краще поки що сфокусуватися не на ньому, а на завершенні тих проектів, які давно вимагають результатів. За бажання можна буде вдатися до приємних спогадів, але не йти з головою в самокопання.

Нагадаємо, раніше Глоба склав гороскоп для всіх знаків зодіаку на День закоханих.

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