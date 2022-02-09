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Гороскоп

Кармічні завдання виконані: астрологи назвали три знаки зодіаку, в яких незабаром закінчиться смуга невдач

22:40 9 лютого 2022
зодіак

Після настання Року Тигра кожен з нас чекає на позитивні зміни, які ось-ось мають відбутися в житті.

Серед людей є й щасливчики, які виконали свої кармічні завдання на найближчі місяці, та до яких успіх незабаром обернеться обличчям, пише rsute.

Представники Риб незабаром відчують успіх у фінансовій сфері та у кар'єрі. Також порадує їх й особисте життя, бо в сім'ї пануватиме спільне порозуміння. Виникне багато шансів, які дозволять покращити фінансовий баланс. Не варто боятися вкладати гроші у відкриття особистого бізнесу.

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На Овнів незабаром чекає справжнє кохання. У представників цього знаку зодіаку з'явиться нагода знайти свою другу половинку. А ті, хто її вже знайшов, матиме шанс зміцнити стосунки. Успішними виявляться різні починання.

У Козорогів життя почне змінюватися на позитивний бік. З'являться нові знайомства, друзі, бізнес-партнери. Додатковий дохід виникне спонтанно разом з основним. Гроші можна витрачати, але з розумом. Найголовніше, щоб було відкладено будь-яку суму у банку для непередбачених обставин.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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