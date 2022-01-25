Коли настане Китайський Новий рік: дати, традиції святкування та чому важливо відпустити минуле

На відміну від звичного нам європейського Нового року, який починається просто та зрозуміло — 1 січня — Китайський Новий рік прив'язаний до циклів місяця.

Тому він стартує щороку у різний час. Та й триває рік за китайським календарем також не фіксовані 365 днів, як наш — дата закінчення року також залежить від місячного календаря. Загалом тут все складно і нам є про що розповісти.

Що за рік на нас чекає за китайським календарем

Наразі закінчується рік Білого Металевого Бика (* який розпочався 12 лютого 2021 року). Йому на зміну йде рік Чорного чи Синього Водяного Тигра.

За китайським літочисленням це вже буде 4720 рік.

Коли настане Китайський Новий рік

Початок китайського року визначається за місячним календарем. А саме — він стартує в другий молодий місяць після зимового сонцестояння, яке має фіксовану дату і припадає на 21 грудня.

Таким чином, щоразу Новий Рік у Китаї починається у різні дати і зазвичай випадає на період з 21 січня до 20 лютого.

У 2022 році Китайський Новий рік настане в ніч на 1 лютого. А закінчиться рік Тигра 21 січня 2023 року .

Самі китайці називають Новий Рік Святом Весни. І вірять, що суворі зимові вечори залишилися вже позаду — а попереду на нас чекає розквіт та благоденство.

У чому зустрічати Китайський Новий рік

Зустрічати будь-який Новий рік за китайським календарем потрібно у правильному кольорі. Оскільки цього року заступається Чорний або Синій Водяний Тигр, зрозуміло, основна гама святкового вбрання має бути синьо-чорною, плюс всі відтінки цих тонів, включаючи бірюзу та сірий.

Астрологи радять вдягати одяг з елементами смужок та хвиль. У той же час вбрання на Новий рік має бути стриманим і благородним.

До року Водяного Тигра пасують прикраси та аксесуари, виконані з металу чи перлів. Ще краще, якщо вони матимуть морську тематику.

Слід зазначити, що Тигр не любить яскраві, неонові та штучні відтінки. також не варто вдягати на свято одяг та аксесуари фіолетового кольору.

Китайський Новий рік — традиції та звичаї

За китайською міфологією, у Новий рік приходить чудовисько Нянь, яке з'їдає врожай, худобу та навіть дітей. Від монстра може захистити червоний колір, тому китайці скрізь розвішують червоні ліхтарики та візерунки із червоного паперу.

Також до Нового року обов'язково потрібно провести генеральне прибирання:

Винесіть усі зламані речі (у першу чергу, битий посуд) — вони псують енергетику будинку та провокують розруху.

Позбудьтеся непотрібних чеків, рахунків і старих газет — щоб не притягували до будинку бідність.

Викиньте прострочені ліки та продукти — щоб новий рік пройшов сито і без хвороб.

Що потрібно робити у Китайський Новий рік

Головне: напередодні Новорічної ночі треба прикрасити будинок та двір червоним кольором. Крім всесвітньо відомих китайських червоних ліхтариків, китайці обрамляють оселю парними написами на червоному папері з побажаннями добра та щастя (так звані «парні куплети»). А у Новий рік замість подарунків вони дарують один одному гроші у червоних конвертах.

Одна з головних традицій цього дня — феєрверки. У цей день у багатьох країнах люди запускають їх, не здогадуючись, що цей ритуал не випадковий: гучні звуки, згідно з повір'ями, відлякують злих духів, примар та інших потойбічних істот.

Першу Новорічну ніч прийнято зустрічати у сімейному колі. До цього свята всі родичі обов'язково з`їжджаються додому, навіть якщо вони живуть далеко.

На святковий стіл подають страви з м'яса та птиці, а також пельмені.

Також цієї ночі прийнято загадувати бажання. А щоб воно виповнилося потрібно кинути в келих із шампанським монетку — на щастя та задля добробуту.

Загалом, у Китаї Новий рік відзначають із великим розмахом — мінімум 15 днів. В решту днів свята прийнято ходити в гості до друзів та сусідів і обмінюватися парними подарунками. Наприклад, гостям можна принести два мандарини.

Ще одна яскрава традиція Нового року — костюмовані маскаради. Китайці вбираються в костюми різних тварин та міфічних істот, та влаштовують шоу. Ці барвисті виступи притягують до Китаю туристів з усього світу.

На жаль, цього року святкування припадають на вівторок, який не найкраще підходить для пишних вечірок. Тим не менш, рекомендується все одно влаштувати нехай і невелике свято. Хоча б для того, щоб перейти від буденної рутини.

Цього дня прийнято відпускати минуле, пробачати образи, дивитися на майбутнє з позитивом. І нехай це свято стане для вас часом добра та посмішок.

Нагадаємо, що астрологи назвали Топ-5 знаків Зодіаку, які можуть розбагатіти на рік Тигра, а також перерахували пари, для яких 2022 стане найбільш сприятливим.

Фото Pixabay

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