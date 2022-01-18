Гороскоп сумісності за знаками зодіаку: для яких пар 2022 буде особливо сприятливим

Тим, хто уважно стежить за прогнозами астрологів, звертає увагу на сигнали небесних світил і слідує за наказами зірок, напевно, хочеться дізнатися, чи принесе їм рік Тигра удачу в серцевих справах. І як взагалі цей примхливий хижак дивиться на кохання та астрологічні поєднання.

Що ж гороскоп приготував парам у 2022 році? Які зодіакальні комбінації будуть успішними в рік Водяного Тигра, а кому доведеться зазнати невдачі у справах кохання, розповіли астрологи.

Поєднання вогненних стихій

Якщо чоловік і жінка є представниками вогненної стихії, у 2022 році у них можуть виникнути непорозуміння у відносинах. Аура року Тигра не буде для них сприятливою у любовному плані, але це не означає, що пари можуть розлучитися. Гороскоп на 2022 рік радить вогненним знакам зодіаку виявляти обережність та терпіння у стосунках та спілкуванні, особливо це стосується Овнів та Львів.

Поєднання земних стихій

Якщо у парі чоловік і жінка відносяться до земної стихії, то протягом усього 2022 року вони матиме абсолютну гармонію у відносинах. Головне, вирішувати всі питання і труднощі відразу ж і шляхом компромісу, щоб уникнути надалі великих сварок.

Поєднання повітряних стихій

Для представників знаків Близнюки, Терези та Водолій 2022 рік для стосунків буде легким та безтурботним. Вам не потрібно квапити події. Краще, щоб стосунки складалися поступово. Для одиноких представників знаків цього року можливі нові знайомства, які можуть перерости у зв'язок між партнерами.

Поєднання водних стихій

Якщо представники водної стихії бажають створити союз, зірки їм сприятимуть у цьому. Крім того, ті, хто вже перебувають у відносинах, зможуть зміцнити свій зв'язок, і в них буде переважати абсолютна гармонія.

Поєднання стихій Вогню та Землі

Сумісність за знаками зодіаку стихій Вогню та Води хороша. Представники зодіакального кола підтримуватимуть один одного протягом усього року та братимуть участь у спільних проектах. Гороскоп на 2022 рік радить більше проводити час разом, і тоді зв'язок між вами стане міцнішим і надійнішим.

Поєднання стихій Вогню та Повітря

Ідеальне поєднання прогнозує гороскоп на 2022 рік представникам стихій Вогню та Повітря. Знакам зодіаку вдасться встановити сумісний бюджет або створити власний бізнес. Такі рішення значно допоможуть покращити їхній матеріальний стан.

Поєднання стихій Вогню та Води

Представники знаків зодіаку стихій Води та Вогню будуть особливо сумісні у 2022 році. У їхніх стосунках будуть гармонія та взаєморозуміння. Партнери виявлятимуть любов один до одного і підтримуватимуть у всьому. Зірки сприяють їм у всіх починаннях, і зроблять зв'язок між половинками значно міцнішими.

Поєднання стихій Землі та Повітря

Зірки віщують не дуже хорошу сумісність представникам знаків зодіаку стихій Повітря та Землі. Цим людям зазвичай важко порозумітися, а 2022 рік буде для них особливо несприятливим. Гороскоп сумісності на 2022 рік радить уникати конфліктів та виявляти терпіння по відношенню один до одного.

Поєднання стихій Води та Землі

Зірки сприятимуть тми парам, представники яких народилися під знаками зодіаку стихій Води та Землі. Риби, Скорпіони і Раки чудово ладнатимуть у 2022 році з Тельцями, Дівами та Козерогами. Головне, звернути увагу на знак зодіаку при виборі партнера, щоб знайти справжнє щастя в коханні в рік Тигра.

Поєднання стихій Води та Повітря

У 2022 році між представниками знаків зодіаку стихій Води та Повітря не буде порозуміння. Гороскоп сумісності радить виявити терпіння один до одного, а всі труднощі, які виникнуть, відразу ж обговорювати, щоб уникнути серйозних конфліктів.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день гороскоп передбачив деяким знакам величезний фінансовий успіх.

Фото Pibxabay

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter