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Гороскоп

Багатство не за горами: астрологи назвали ТОП-5 знаків зодіаку, які розбагатіють у 2022 році

15:15 19 січня 2022
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Не лише сьогодні — 19 січня — на деяких представників зодіакального кола чекає матеріальний успіх: астрологи назвали топ-5 улюбленців долі, яким гарантовано фінансовий добробут протягом усього року Тигра, пише 5 канал. Отже, кому чекати багатства та достатку у 2022 році?

Овни

У народжених під знаком Овна є реальні шанси просунутися кар'єрними сходами і отримати непогану надбавку до зарплати. Крім того, їм поталанить з новими проектами, а відрядження будуть вдалими. Загалом рік принесе чимало можливостей, але в деяких випадках потрібно виявити витримку і не поспішати.

Скорпіони

Скорпіони, як і Овни, можуть отримати підвищення та покращити своє матеріальне становище. А поради колег і друзів стануть у нагоді та будуть дуже доречними. Також у представників знаку Скорпіон попереду багато можливостей розширити свої професійні контакти.

Стрільці

У Стрільців з'являться нові джерела доходу. Швидше за все, це буде вигідний підробіток, який дозволить «прокачати» свої професійні здібності. Та й загалом рік подарує багато можливостей кар'єрного росту. Попри можливі ускладнення у вирішенні деяких завдань, все пройде добре. А вміння спілкуватися з клієнтами та укладати вигідні угоди обов'язково відзначить керівництво.

Козероги

Козерогів зміни у кар'єрі очікують до середини року. Причому це може бути пропозиція про зміну роботи або підвищення. Потрібно ретельно зважити всі «за» і «проти» перед ухваленням остаточного рішення. Але дуже велика ймовірність отримання премії чи підвищення зарплати.

Водолії

У Водоліїв у січні добре будуть іти справи у бізнесі. Ті ж із них, хто «працює на дядька», можуть чекати на премію або щедру прибавку до зарплати. Зірки у квітні прихильні до Водоліїв тож вперед — до укладання вигідних і прибуткових угод!

Нагадаємо, що астрологи також назвали людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни.

Фото Pixabay

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