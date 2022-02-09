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Гороскоп

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, з яких виходять найкращі чоловіки

15:41 9 лютого 2022
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Серед представників зодіакального кола є люди, які приречені на самітність й вважають це нормою, є ті, хто оцінює потенційного партнера за кількістю грошей, не зважаючи на почуття.

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, з яких виходять найкращі чоловіки. В них це виходить просто й природно, передає «Клубер».

Рак
На першому місці у представників сузір'я Рака стоять кохання, сім'я та домашній затишок. Вони дбайливі, чутливі, з ними можна відкрито обговорити свої почуття.

Терези
Терези — знак партнерства, тому не дивно, що з них виходять чудові партнери. У шлюбі Терези дуже віддані й з ними весело проводити час.
Під час конфліктів ці люди схильні бути справедливими та намагаються подивитися на ситуацію, що склалася, з точки зору партнера.

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Скорпіон
Зі Скорпіонів виходять просто неймовірні чоловіки, адже вони пристрасні, вірні, дбайливі й завжди захищають свою другу половинку.

Козоріг
Козороги дуже практичні й віддані люди. Вдома їм немає рівних, а ще вони можуть бути дуже дбайливими та люблячими партнерами. Тому з них виходять прекрасні чоловіки та опікуни. На них можна покластися у будь-якому питанні.

Риби
Чоловіки-Риби надзвичайно романтичні та дуже віддані партнери. Мало того, з представників Риб, як правило, виходять чудові батьки й неймовірно любляче подружжя.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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