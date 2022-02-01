Ревнощі, сварки та романтичні сюрпризи: любовний гороскоп на лютий від переможця «Битви екстрасенсів»

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов, спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку. — Наступний місяць обіцяє романтику багатьом представникам зодіакальних сузір'їв, — сказав Хаял. — І не тільки тому, що попереду — День усіх закоханих. Розташування небесних тіл у лютому підштовхуватиме багатьох до активних дій і сміливих зізнань, у зв'язку з чим є велика ймовірність кардинальних змін.

Овен

Початок місяця обіцяє самотнім серцям нові знайомства. Не виключено, що День закоханих ви відсвяткуєте з потенційним партнером. А ось сімейним представникам знаку варто бути уважнішими до почуттів своєї половинки. Швидше за все, кохана людина особливо потребуватиме вашої підтримки.

Телець

Представникам знаку в цей період може бракувати романтики та авантюри в особистому житті. Але перед тим, як журитися з цього приводу, спробуйте проявити ініціативу. Будьте певні, що ваша активність дасть потрібний результат.

Близнюки

У цей період Близнюки опиняться у центрі уваги протилежної статі. І якщо самотнім серцям ця ситуація обіцяє нові знайомства та побачення, то сімейним представникам знаку варто бути обережнішими. Зараз не найкращий час, щоб випробовувати стосунки на міцність та давати приводи для ревнощів.

Рак

У лютому сімейні Раки легко зможуть залагодити давні сварки та розбіжності зі своєю половинкою. Не пропустіть можливість, щоб поговорити з партнером відверто і стати ще ближчими один одному.

Лев

Зірки обіцяють сімейним Левам романтичні сюрпризи. Цілком ймовірно, що кохана людина порадує вас подарунком, про який ви давно мріяли. Самотнім представникам знаку варто бути обережнішими з новими знайомствами. Є великий ризик розчарувань.

Діва

Початок лютого може виявитися досить непростим для Дів щодо особистих стосунків. Велика ймовірність, що розбіжності у парі досягнуть піку і виллються у серйозний конфлікт. Щоб цього уникнути, намагайтеся не накопичувати свої образи. Частіше розмовляйте з партнером про особисті почуття та переживання.

Терези

Зірки обіцяють Терезам неочікувані подорожі, які позитивно позначаться на їхньому особистому житті. Не пропустіть можливість змінити обстановку. Позитивні враження та романтика вам гарантовані.

Скорпіон

У цей період замкнутість Скорпіонів може стати головною причиною розладу у відносинах. Щоб не спричинити сварки, намагайтеся бути відкритішими. Навряд чи партнер уміє читати ваші думки. А тому навіть не здогадується про ваші образи та претензії.

Стрілець

Бурхлива фантазія Стрільців може створити в їхній уяві чимало приводів, щоб ревнувати кохану людину. Але йти на поводу своїх емоцій та підозр не варто. Оскільки ваш настрій зміниться дуже швидко, а ось залагодити конфлікт буде непросто.

Козеріг

Упертим Козерогам зірки радять частіше поступатися своїй половинці. Особливо, якщо йдеться про якусь побутову суперечку. Конфлікти у цей період можуть стати затяжними. Чи варто псувати «погоду в домі» напередодні романтичного свята?

Водолій

У цей період Водоліям варто бути активнішими у стосунках. Швидше за все, партнер зовсім не проти поступитися вам роллю першої скрипки. Не бійтеся приймати рішення та робити перший крок. Кохана людина з радістю вас підтримає.

Риби

Зірки радять Рибам більше уваги приділяти своїй зовнішності. Намагайтеся виглядати на всі сто, куди б ви не вирушали. Оскільки доленосне знайомство може застати вас зненацька.

Гороскоп здоров'я на лютий 2022 року від Хаяла Алекперова читайте тут.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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