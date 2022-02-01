Хто може підхопити вірус, а комусь загрожує нервове виснаження: гороскоп здоров'я на лютий від переможця «Битви екстрасенсів»

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на лютий 2022 року для всіх знаків зодіаку.

Овен

Лютий для Овнів — чудовий час, щоб зайнятися собою. Змінити режим дня, позбавитися шкідливих звичок або взяти за правило заняття спортом — це більш ніж реально. Зараз ваша сила волі буде на максимумі — не проґавте цю можливість!

Телець

У цей період властива Тельцям легковажність може зіграти з ними злий жарт у плані здоров'я. А тому зірки радять не ігнорувати погане самопочуття та ознаки недуги. Вже за перших симптомів варто йти до лікаря.

Близнюки

Цього місяця зірки радять Близнюкам уникати екстриму та бути обережнішими у побуті. Є велика ймовірність, що представники знаку можуть отримати прикру травму.

Рак

Початок лютого — чудовий час, щоб зайнятися профілактикою хронічних хвороб. У вас є всі шанси впоратися із захворюванням або принаймні надовго про нього забути.

Лев

Останній місяць зими для Левів — не найкращий час для гастрономічних експериментів чи суворих дієт. Ваша травна система і так буде вразливою. А тому краще не наражати її на подібні «стресові» ситуації.

Діва

Зірки обіцяють Дівам приплив сил та енергії цього місяця. Але як би не хотілося взятися за всі справи відразу, не забувайте про якісний відпочинок. Інакше ви не тільки швидко втратите свій заряд, але також матимете нервове виснаження.

Терези

Цього місяця у Терезів може бути безліч стресових ситуацій, через що під ударом виявиться їхня серцево-судинна система. Порада зірок: простіше ставитися до негараздів і частіше приділяти час своєму хобі, щоб перемикатися.

Скорпіон

У цей час імунітет Скорпіонів буде ослаблений. Через це є великий ризик вірусних захворювань. Щоб цього уникнути, постарайтеся заздалегідь подбати про захисні сили свого організму. Візьміть за правило приймати вітамінні комплекси, правильно харчуватися та бути фізично активними.

Стрілець

У середині місяця Стрільці зможуть стикнутися із загостренням хронічних хвороб. Щоб запобігати цій ситуації, зірки радять зайнятися їхньою профілактикою вже на початку лютого.

Козеріг

У лютому в багатьох Козерогів можливе безсоння. Швидше за все, причиною цього стануть переживання з приводу професійної сфери діяльності. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям і зберегти режим дня, постарайтеся перемкнутися. Спонтанна подорож, наприклад, стане чудовою розрядкою.

Водолій

У цей період під ударом може виявитися опорно-рухова система Водоліїв. Болі у спині, суглобах, травми або розтягнення можуть вибити вас з колії. А тому намагайтеся дбайливіше ставитися до свого організму та уникайте надмірних фізичних навантажень.

Риби

Цей місяць — сприятливий час для оздоровчих процедур та різних медичних маніпуляцій. Саме час приділити увагу здоров'ю і зробити те, що ви давно відкладали на потім.

Загальний гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова читайте тут.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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