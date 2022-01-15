Візьміть у руки календар: названо найбільш несприятливі дні 2022 року
У 2022 році буде кілька дат, несприятливих для початку нових проектів, для переїздів та зміни роботи. В основному це дні сонячних та місячних затемнень, а також період ретроградного руху планет. Список несприятливих днів на рік наводить Slovofraza.com.
Несприятливі дні у січні вже закінчилися, а в лютому та березні астрологи не обіцяють особливо проблемних дат. Виявити обережність слід 31 січня, але загалом день не принесе невдач.
Квітень
- 29 квітня — старт ретроградного руху Плутона.
- 30 квітня — сонячне затемнення.
Травень
- 10 травня — ретроградний Меркурій.
- 13 травня — п'ятниця, 13 число.
- 16 травня — місячне затемнення.
Червень
- 5 червня — Сатурн у ретроградному русі.
- 28 червня — Нептун починає зворотний рух.
Липня
- 28 липня — зворотний рух Юпітера.
Серпень
- 24 серпня — початок ретроградного руху Урана.
Вересень
- 10 вересня — ретроградний рух Меркурія.
Жовтень
- 25 жовтня — сонячне затемнення.
- 30 жовтня — початок ретроградного руху Марса.
Листопад
- 8 листопада — місячне затемнення.
грудень
- 29 грудня — ретроградний Меркурій.
Нагадаємо, відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» Хаял Алекперов, склав докладний гороскоп для кожного зі знаків на січень 2022 року.
Фото pixabay.com53
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