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Гороскоп

Візьміть у руки календар: названо найбільш несприятливі дні 2022 року

19:29 15 січня 2022
гороскоп

У 2022 році буде кілька дат, несприятливих для початку нових проектів, для переїздів та зміни роботи. В основному це дні сонячних та місячних затемнень, а також період ретроградного руху планет. Список несприятливих днів на рік наводить Slovofraza.com.

Несприятливі дні у січні вже закінчилися, а в лютому та березні астрологи не обіцяють особливо проблемних дат. Виявити обережність слід 31 січня, але загалом день не принесе невдач.

Квітень

  • 29 квітня — старт ретроградного руху Плутона.
  • 30 квітня — сонячне затемнення.

Травень

  • 10 травня — ретроградний Меркурій.
  • 13 травня — п'ятниця, 13 число.
  • 16 травня — місячне затемнення.

Червень

  • 5 червня — Сатурн у ретроградному русі.
  • 28 червня — Нептун починає зворотний рух.

Липня

  • 28 липня — зворотний рух Юпітера.

Серпень

  • 24 серпня — початок ретроградного руху Урана.

Вересень

  • 10 вересня — ретроградний рух Меркурія.

Жовтень

  • 25 жовтня — сонячне затемнення.
  • 30 жовтня — початок ретроградного руху Марса.

Листопад

  • 8 листопада — місячне затемнення.

грудень

  • 29 грудня — ретроградний Меркурій.

Нагадаємо, відомий астролог, двічі переможець проекту «Битва екстрасенсів» Хаял Алекперов, склав докладний гороскоп для кожного зі знаків на січень 2022 року.

Фото pixabay.com

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