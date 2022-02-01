Подарунок долі, складний вибір та несподівані поїздки: гороскоп на лютий від переможця «Битви екстрасенсів»

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп на лютий 2022 року для всіх знаків зодіаку.

Овен

Лютий для Овнів — сприятливий час, щоб виправити давні помилки. Не бійтеся взятися за ті починання, в яких ви раніше зазнали невдачі. Зараз на вашому боці головний союзник — досвід. Наприкінці місяця зірки обіцяють несподівані подорожі. Позитивні емоції та цікаві знайомства вам гарантовані.

Телець

Останній місяць зими багато в чому стане доленосним для Тельців. Представники знаку зуміють упоратися з тими перешкодами на своєму шляху, які довго не давали їм досягти бажаного. Середина лютого — вдалий час для вирішення побутових питань та паперової тяганини — на вашому шляху зустрінуться люди, які сприятимуть гарному результату ваших починань.

Близнюки

Початок лютого порадує Близнюків новими перспективами у професійній сфері. Цікаві проєкти та кар'єрне зростання — все це може стати реальністю, якщо ви проявите наполегливість і цілеспрямованість. Наприкінці місяця будьте уважнішими до свого оточення і не довіряйте неперевіреним людям — вас можуть ввести в оману.

Рак

У цей період зірки обіцяють Ракам приплив сил та енергії. Починання, за які братимуться представники знаку, легко стануть успішними. Головне при цьому — вірити у свої сили та триматися подалі від песимістичних коментарів оточуючих.

Лев

Початок місяця навряд чи порадує Львів вдалим збігом обставин. Бажаних цілей представникам знаку доведеться досягати наполегливо, долаючи при цьому чимало перепон. Але цілеспрямованим представникам знаку до такого повороту подій не звикати, а тому досягти успіху цілком реально. Єдина умова — покладатися лише на власні сили. Тому що люди, на яких ви розраховували, можуть вас підвести.

Діва

Цього місяця багато хто з Дів постануть перед серйозним вибором. Але поспішати з ухваленням рішення не варто. Зараз ваш емоційний стан буде дуже нестабільним, тому про скоєні вчинки можете пошкодувати. Порада зірок: частіше прислухатися до рекомендацій близьких людей. Це допоможе зберегти раціональну оцінку обставин.

Терези

Початок місяця — дуже напружений період для Терезів. Представникам знаку раз у раз доведеться одночасно розв`язувати безліч завдань. Щоб уникнути втоми та дратівливості, намагайтеся правильно планувати свій час та чітко вибудовувати пріоритети. Наприкінці лютого зірки обіцяють спонтанні зустрічі з друзями. Намагайтеся знайти час для теплого спілкування у своєму щільному графіку.

Скорпіон

Цього місяця головною перешкодою на шляху представників знаку може стати їхня власна невпевненість у собі. Зірки радять не забувати: ви можете бути успішними настільки, наскільки собі це дозволяєте. Наприкінці лютого можливі перспективні знайомства. На вашому шляху з'являться люди, які відкриють нові можливості. Не проґавте момент!

Стрілець

У цей період багато хто зі Стрільців стикнуться з ситуацією, коли обставини далекі від їхніх очікувань. Але не поспішайте засмучуватися та опускати руки. Намагайтеся подивитися на те, що відбувається, збоку. Швидше за все, ви не помічаєте набагато вдалішого життєвого сценарію і можливостей, які дає вам доля.

Козеріг

У лютому зірки радять Козерогам частіше дослухатися до своєї інтуїції. Саме внутрішній голос дасть вам найвірніші підказки. У той час як думка навколишніх, навпаки, може збивати вас з пантелику. Наприкінці місяця варто бути уважнішими до рутинних справ — саме в них ви ризикуєте припуститися помилки.

Водолій

Впевнені у собі Водолії цього місяця будуть із запалом і натхненням підкорювати нові висоти. Зараз перед вами відчиняться потрібні двері, що дозволить швидше досягти поставленої мети. Але у стосунках з рідними людьми варто бути стриманішими. Надмірне кепкування та критика з вашого боку може призвести до затяжних конфліктів.

Риби

Щоб досягти бажаного, Рибам варто проявити неабияку наполегливість. Швидше за все, на вашому шляху з'являться люди, які намагатимуться вмовити вас відмовитися від своїх намірів. Але зірки радять не відступати.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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