Знаковий тиждень для семи знаків зодіаку: загальний гороскоп з 31 січня до 6 лютого

Наступний тиждень — з 31 січня по 6 лютого 2022 року — буде досить буремним. Крім простої зміни календарних місяців, на нас чекає також настання Нового року Чорного Водяного Тигра за китайським календарем. І не забуваймо, що саме в цей період ретроградний Меркурій набирає сили.

Тож нинішній тиждень стане знаковим для багатьох представників Зодіакальних сузір'їв. Як уникнути неприємностей та пройти всі можливі випробування успішно, допоможуть підказки карт Таро, пише «Слово Фраза».

Овен

Першою цьому знаку випала одна із старших карт Таро — Аркан «Сонце». Вона відкриває тиждень, вказуючи цьому знаку Зодіаку на вдалий час для старту. Вона свідчить про те, що успіх прийде, просто треба займатися запланованими справами та розпочинати нові проекти.

Також у розкладі для Овнів друга карта «Маг» — карта винахідливості. По ній Овни зможуть повністю розкрити свої таланти, щоб зробити прорив і залучити в життя благополучні зміни.

Третя карта — «Місяць». Вона каже, що треба довіряти лише фактам, не покладаючись на чутки, домисли чи сумніви. Карта вказує на час, коли сумніви можуть завести в глухий кут, а значить, потрібно приймати тверді рішення, спираючись на доводи розуму.

Телець

Перша карта — «Закохані» — говорить про необхідність переглянути плани і зробити серйозний вибір, який може стосуватися як особистого життя, так і роботи. Тільцям важливо зважити все, щоб не помилитися і не зайти в глухий кут.

Друга карта — «Місяць». Вказує на таємниці, що розкриються незабаром. Тільці повинні бути готові до несподіваних новин, щоб використати отриману інформацію собі на благо.

Третя карта — Аркан «Імператор». Свідчить про мудрість і вміння правильно розподіляти сили. По цій карті Тельці зможуть завоювати довіру колег та досягти нових успіхів як у справах, так і у відносинах з оточенням.

Близнюки

Перша карта — Аркан «Зірка». Близнюки отримають результати своїх зусиль вже у найближчому майбутньому, тому зараз їм не можна допускати помилок. Наприкінці шляху нагорода буде пропорційна виконаній роботі.

Друга карта в розкладі — «Диявол». Це карта спокус та спокус, потурання яким заведуть Близнюків у безвихідь. По цій карті важливо залишатися чесними та неупередженими, щоб уникнути неприємностей та проблем.

Третя карта — Аркан «Мир» — говорить про завершення труднощів та довгоочікувану нагороду. Наприкінці тижня Близнюки зможуть отримати нагороду за свою працю, набути щастя та гармонії із собою та зовнішнім світом.

Рак

Перша карта — Аркан «Повішений». Він пророкує ситуацію, в якій Раки будуть змушені призупинити свої справи. По цій карті важливо знайти джерело проблем та вирішити їх, щоб не зупинятися у розвитку та не втрачати нових можливостей.

Друга карта — «Сонце» — говорить про те, що Ракам будуть доступні всі напрямки для розвитку, а значить, можна сміливо рухатися вперед і не побоюватися того, що попереду чекають проблеми. Також на цій карті є можливість насолодитися тріумфом та відзначити чергову перемогу з близькими.

Третя карта — Аркан «Вежа» — обіцяє нові потрясіння, якщо Раки не перестануть бачити світ через рожеві окуляри. Карта закликає подивитися правді в очі і позбавитися всього, що завдає біль, не намагаючись сховатися від проблем в ілюзорному світі.

Лев

Перша карта — «Імператриця» — говорить про те, що справи Львів поступово підуть вгору. На швидкі результати розраховувати не варто, проте впевненість у собі та активна робота врешті-решт принесуть свої плоди.

Друга карта — «Верховна жриця». Вона свідчить про те, що велику роль у добробуті Львова гратимуть незначні події, побачити які допоможе інтуїція. Шосте почуття вбереже від помилок і дозволить зробити правильний вибір.

І третя карта в розкладі — Аркан «Мир». Це карта досягнення мети та отримання нагороди за докладені зусилля. Тому Аркану Леви зможуть знайти своє місце, насолодитися тріумфом і з легкістю подолати тимчасові труднощі.

Діва

Перша карта — «Смерть». Вона говорить про те, що Діви можуть уникнути проблем у тому випадку, якщо вони не бояться закривати двері минулого. Аркан говорить про необхідне оновлення, коли є можливість розпочати новий етап життя, залишивши за спиною те, що вже не відіграє жодної ролі у сьогоденні та майбутньому.

Друга карта — «Помірність». Діви зможуть здобути щастя, якщо перестануть намагатися прискорити час. Аркан вказує на період, коли поміркованість у всьому не дасть помилитись і вчинити дії, що ведуть до нових проблем. Наприкінці тижня Діва матиме чудову нагоду попрощатися зі старими звичками та підвалинами.

Третя карта — Аркан «Вежа». Вона закликає розпочати новий етап, змінивши світогляд і прибравши зі шляху те, що заважає розвитку та щастю.

Терези

Перша карта — «Закохані» описує ситуацію, коли Терезам для прийняття вірного рішення потрібно прислухатися до свого серця. Вибираючи шлях, важливо чітко усвідомлювати кінцеву мету, щоб не ставати заручниками обставин.

Друга карта — Аркан «Правосуддя» — передбачає відповідальність, яка допоможе Терезам уникнути неприємностей і негараздів. Аркан говорить про те, що кожне слово і дія позначиться на майбутньому, а значить, потрібно дотримуватись правил і не допускати промахів.

Третя карта в розкладі — «Помірність». Вона закликає Терези зберігати холоднокровність і впевненість. Тому Аркану необхідно залишити поспіх, щоб не оступитися за крок від довгоочікуваного успіху.

Скорпіон

Перша карта — «Колісниця» — говорить про те, що Скорпіони зможуть випробувати свої сили і досягти тріумфу. Порада: не покладати на себе непосильних зобов'язань і пам'ятати про те, що бажання треба постійно порівнювати з можливостями.

Друга карта — «Помірність». Вона символізує гармонійний період, який не можна порушувати імпульсивними діями та поспішними висновками. Розміреність у всьому не дасть помилитись.

Третя карта — Аркан «Ієрофант» — попереджає про необхідність залишатися чесними та розставити пріоритети. Така тактика убереже від помилок і не дозволить витратити дорогоцінний час на справи, які не сприяють залученню успіху.



Стрілець

Перша карта — Аркан «Імператриця» — вказує Стрільцям на швидку розв'язку. Це означає, що справи будуть завершені вчасно і нагорода не забариться. Також карта вказує на благополучні зміни в особистому житті та можливість порозумітися з близькими.

Друга карта, що випала, — «Повішений». Стрільцям потрібно провести ретельний аналіз, щоб зрозуміти, що саме спричинило призупинення справ. Розібравшись із джерелом неприємностей, вдасться змінити перебіг подій на краще.

Третя карта — «Верховна жриця» — говорить про те, що Стрільцям важливо не поспішати з активними діями і почекати на момент. Внутрішній голос допоможе вчасно приступити до активних дій, щоб залучити в життя процвітання.

Козеріг

Перша карта — «Мир» — означає, що на початку тижня Козероги відчують приплив сил і творче піднесення. Аркан вказує на швидку перемогу та можливість розвивати свої таланти. Творча робота може стати додатковим джерелом доходу, а також перерости у свій бізнес.

Друга карта — Аркан «Сила» — закликає Козерогов не боятися докладати зусиль для досягнення необхідних результатів. Оптимізм та бажання залучити успіх допоможуть швидко подолати тимчасові бар'єри на шляху до свого щастя.

Третя карта — «Імператор». Вона вказує Козерогам на необхідність залишатися вірними своєму слову. Мудрі та неупереджені рішення допоможуть завоювати довіру, а також швидко завершити проекти та отримати гідну нагороду.

Водолій

Перша карта — «Імператор». Водоліям треба взяти кермо влади в свої руки, щоб здобути успіх. Порада карти: приймати рішення, покладаючись не лише на свій досвід, але й переймаючи мудрість старшого покоління.

Друга карта — «Маг» — вказує Водоліям на необхідність змінити підхід до роботи, щоб встигати більше та збільшити дохід. Карта закликає впроваджувати нововведення та не боятися змін, які обов'язково будуть на краще, якщо тримати те, що відбувається під контролем.

Третя карта — Аркан «Сила» — закликає Водолеїв не боятися випробувань. Пройти їх не важко, якщо налаштуватися на хвилю оптимізму і користуватися отриманими раніше навичками. Віра в успіх та активність допоможуть досягти потрібних результатів за короткий проміжок часу.

Риби

Перша карта — Аркан «Суд». Це заклик до активних дій. Для Риб ця карта відкриває тиждень, вказуючи на необхідність залишатися чесними, щоб не давати ворогам та недоброзичливцям приводу нашкодити собі.

Друга карта — «Маг» — говорить про те, що Риби зможуть досягти нових успіхів, якщо будуть дотримуватися обраної тактики і нікому не дозволяти нав'язувати свою думку. Це карта відкриває їм нові можливості, упускати які не можна.

Третя карта — «Верховна жриця» — закликає довіряти своїй інтуїції та не поспішати з діями. Вміння вичікувати і аналізувати події, що відбуваються, призведе до нових перемог, і Риби відчинять двері в щасливе майбутнє.

Нагадаємо, що відомий астролог Павло Глоба попередив про те, що сьогодні — 31 січня — день негативної енергетики та непередбачуваних наслідків.

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