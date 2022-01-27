Ретроградний Меркурій набирає сили: що чекає на всі знаки зодіаку найближчими днями

Кінець січня та початок лютого проходять під впливом ретроградного Меркурія, який керує мисленням, контактами, поїздками та технікою. Тому саме в цих сферах все йде не за планом: частішають збій техніки, скасування рейсів та поїздок, плутанина у документах та контактах, втрата посилок. Але водночас це ідеальний період для будь-яких перезавантажень, зазначає в коментарі novy.tv фахівець із західної астрології Юлія Опалат.

Вона дала рекомендації представникам кожного знака зодіаку.

Овен

Меркурій зачепить сфери друзів, організацій (колективів), інтернету. Ймовірно повернення давніх приятелів, зустріч із ними чи листування у соцмережах. Або ж повернення до старого колективу. Ви можете повернутись до ідеї, яку колись хотіли втілити з друзями, але всі руки не доходили. Ідеальний час, щоб оновити свій інтернет-магазин, сайт або аккаунт у соцмережах, переглянути дружні стосунки та припинити ті, що віджили себе.

Телець

Стануться зміни у сфері кар'єри, досягнень та соціального статусу. Ймовірно, ваше підвищення служби, реєстрація шлюбу або бізнесу відстрочиться. Можлива зміна начальства. Також не виключено затримки з отриманням диплома, свідоцтва чи сертифіката. У той же час, період буде сприятливий для професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Близнюки

Меркурій торкнеться сфери подорожей, освіти, закону. Велика ймовірність скасування/перенесення рейсу та подорожей, перескладання іспиту, відстрочення рішення суду, перенесення розгляду справи. Не рекомендується планувати поїздки за кордон, розпочинати судовий процес (крім апеляції) та оформлення візи, або вступати до вищого навчального закладу. Натомість можна зайнятися відновленням в університеті або ж повернутися до вивчення іноземних мов.

Рак

Меркурій «струсить» сферу фінансів, сексу, психології. Імовірне повернення боргів. Або навпаки — затримки очікуваних виплат. Можуть відновитись інтимні стосунки з колишніми або сеанси з психологом. Або всі разом. У цей період добре погашати кредити та завершувати вирішення банківських питань.

Лев

Під впливом Меркурія перебуватимуть сфера шлюбу, відносин, ділового партнерства. Ймовірне відновлення старої проблеми в подружніх відносинах, повернення старого ворога. Або навпаки — повернення колишнього чоловіка чи давнього ділового партнера. Хороший період для підготовки до весілля, перепідписання договорів (оренди або шлюбного). З шлюборозлучним процесом краще почекати до 4 лютого (він може затягнутися або засідання переноситимуться).

Діва

Меркурій «підніме» питання здоров'я, щоденних звичок та найманої роботи. Можливе повернення на колишню роботу. Може виникнути потреба переробити, доробити проект на роботі або повернутися до старої побутової проблеми та режиму дня. Бажано повернення в спорт та відновлення дієт. Тим же, кому нагадають про себе хронічні хвороби, показане планове обстеження, здавання аналізів та відновлення лікування. А ось будь-які хірургічні операції протипоказані.

Терези

Можливо, ви повернетесь до старого хобі або поновите любовний зв'язок із колишнім. Можуть актуалізуватися будь-які «дитячі» питання: повернення до думки про вагітність, переведення дитини в інший дитячий садок або школу. У цей період дуже показана підготовка до вагітності (зачаття, обстеження).

Скорпіон



Ретроградність «відіграється» на сфері нерухомості та сім'ї. Меркурій може спонукати вас на ремонт, планування переїзду, перепланування. Можлива зустріч із родичами, яких ви давно не бачили, або отримання новин від них.

Стрілець

Для вас Меркурій торкнеться сфери транспорту, техніки, спілкування, навчання. Показано техогляд та переоформлення машини (але не покупка). Імовірна поломка техніки, скасування зустрічі поїздок, втрата листів, посилок. У цей період бажаними є професійна переорієнтація, відновлення професійних ліцензій, нове проходження навчальних курсів.

Козеріг

Меркурій порушить питання грошей та ресурсів. Вам можуть зненацька повернути борги або прийти запізнілі гроші за виконану роботу. Або навпаки — відстрочиться очікуваний прихід суми. Також може зірватися або відкластися угода. Наберіться терпіння і зачекайте. Можливо, потрібно буде відредагувати проект, за який вам заплатять. Показані перегляд зарплати чи вартості своїх послуг.

Водолій

Можливий перегляд свого ставлення до себе, самоаналіз, підбиття підсумків виконаної роботи. Також можлива зустріч із людьми з минулого. Показані: зміна іміджу, зачіски, макіяжу (від ін'єкцій та операцій краще відмовитись), дієта, фітнес. Також добре продумати план просування особистого бренду чи бізнесу, підготуватися до виступів, поміняти нікнейм або навіть прізвище.

Риби

Меркурій торкнеться сфери далеких країн, ізоляції, таємниць, завершення. Відбудеться таємна зустріч чи листування. Ймовірно повернення до оформлення документів на еміграцію чи пошук потрібної інформації у архівах. Рекомендовано поїхати до санаторію або влаштувати аскезу (відмовитися від кави, цукру, сигарет).

Нагадаємо, раніше астрологи склали гороскоп для всіх знаків Зодіаку до кінця лютого.

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