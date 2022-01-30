День негативної енергетики та непередбачуваних наслідків: гороскоп Павла Глоби на 31 січня

Відомий астролог Павло Глоба, який раніше склав загальний гороскоп на перший тиждень лютого (з 31 січня по 6 лютого), назвав 31 січня 2022 року днем негативної енергетики та непередбачуваних наслідків, пише FTimes.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам не можна перебувати цього дня на самоті, тим більше на безлюдній вулиці у темний час доби. Не довіряйте незнайомим людям, щоб стати жертвою шахраїв.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Тельцям протипоказано у цей день працювати «за себе та за того хлопця». Реально та об'єктивно оцінюйте свої сили та можливості. Не беріть на себе чужі завдання. Нехай кожен займається своїми справами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам цього дня прийдуть геніальні ідеї, тому не варто їх одразу відкидати. Незабаром для їхньої реалізації складуться найсприятливіші умови.

Рак (22 червня — 22 липня)

У Раків буде дуже багато сил та енергії, але їх витрачати можна і потрібно лише на першочергові та важливі завдання. Решту відкладіть на потім.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам астролог не радить займатися цього дня серйозними та важливими справами. Плани можуть бути порушені під тиском непередбачених обставин.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам у цей день не можна ухвалювати жодних важливих рішень. Ви зараз далекі від реальності та об'єктивності. Тому великий ризик помилок, які доведеться дуже довго виправляти.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези ризикують цього дня серйозно і надовго посваритися зі своєю другою половинкою. Тому астролог радить вам обмежити поки що спілкування.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці не повинні бажати нікому зла. Цього дня на повну силу діє закон бумерангу, тому не варто його запускати та перевіряти. Думайте позитивно і навчитеся прощати.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам краще провести цей день на самоті та спокої. Проте не піддавайтеся неробству та лінощам. Просто займайтеся неквапливими справами. Наприклад, переберіть речі в шафі або впорядкуйте свій гардероб.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії вислухають гору критики від начальства. Однак не варто впадати у відчай та опускати руки. Зробіть висновки з власних помилок та вживіть заходів для їхнього виправлення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби ризикують перевтомитися та відчути слабкість. Щоб цього не сталося, вчасно робіть перерви в роботі та вирушайте на прогулянку до парку.

Як писали «ФАКТИ», Павло Глоба вважає, що у лютому 2022 року на кардинальні зміни можуть розраховувати шість знаків зодіаку.

Фото с Pixabay

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