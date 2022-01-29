У вівторок не лінуйтесь, а в п'ятницю сміливо можете одружуватися: гороскоп Павла Глоби на тиждень 31 січня — 6 лютого

Астролог Павло Глоба, паралельно із прогнозами для кожного зі знаків зодіаку, склав загальний гороскоп на перший тиждень лютого (з 31 січня по 6 лютого). Глоба радить проявляти активність на початку тижня, а вихідні посвятити всьому особистому. Про це повідомляє FTimes.

Понеділок Глоба пропонує присвятити серйозній роботі, але не забувати про близьких та родичів.

Вівторок — час завершити розпочаті справи, з'явиться момент виявити ініціативу, але виконувати завдання треба буде самотужки, не лінуватися, не перекладати справи на когось іншого.

У середу знову має бути активний день, та до того ж вимагатиметься бути уважним до деталей.

Четвер обіцяє стати днем змін, кардинальної зміни курсу для деяких знаків зодіаку.

П'ятниця, 4 лютого, сприяє укладенню шлюбів, побаченням, а от від великих покупок варто утриматися.

Суботу Глоба рекомендує провести в домашній обстановці, але бути готовим відбити нападки. У неділю краще не ризикувати та не планувати нічого авантюрного.

Тиждень обіцяє розпочатися успішно для водяних знаків — Раків, Скорпіонів та Риб. Вогненним знакам (Овнам, Левам та Стрільцям) можна буде покластися на удачу в середині тижня, а вікенд сприятиме стихії Землі та її яскравим представникам — Тельцям, Дівам та Козерогам.

Фото pixabay.com

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