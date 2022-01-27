Відомий астролог назвав три знаки зодіаку, які матимуть проблеми у лютому

Відомий астролог Павло Глоба, склавши гороскоп на лютий 2022 року, очікує, що місяць почнеться вдало для п'яти знаків зодіаку, а ось народженим під сузір'ями Тельця, Скорпіона та Козерога варто приготуватися до непередбачених труднощів та неприємних несподіванок. Про це повідомляє slovofraza.com.

Тельцям пропонується поки що не ризикувати романтичними стосунками і не давати другій половинці привід для ревнощів. Нові знайомі можуть призвести до розірвання сімейного союзу.

Скорпіону астролог обіцяє не дуже гарний місяць для здоров'я. Настав час відвідати лікаря, обстежити стан організму, приділити увагу хронічним недугам, поки хвороба не перейшла у гостру фазу.

Для Козерогів місяць буде важким і фізично, і морально. Перевтома може призвести до хвороб, а звалений на себе моральний тягар може вимотати, розчарувати, принести неприємності.

Фото pixabay.com

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