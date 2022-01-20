На три знаки зодіаку чекає «чорна смуга» у 2022 році: прогноз відомого астролога

Відомий астролог Павло Глоба, склавши гороскоп на 2022 рік, назвав знаки, яким варто приготуватися до чорної смуги в житті. Раніше астролог виділив п'ять знаків, на які чекає удача, і чотири фінансово успішні знаки в 2022 році. Гороскоп наводить slovofraza.com.

Підготуватися до неприємностей Глоба радить Ракам, Левам та Козерогам.

Раку в 2022 році може набриднути його нинішня робота, і доведеться зайнятися пошуками нової. Є ймовірність, що розчарування пошириться не тільки на робочі моменти — можливо доведеться повністю переглянути життєві цілі.

Левів у 2022 році очікує напруження на любовному фронті. Якщо стосунки з партнером були далеко не найкращі, не вдавалося уникнути сварок, то в новому році не виключене розставання.

Козерогу зашкодить зайва самовпевненість, переконаність у власній правоті та небажання вчитися на сумному досвіді. Астролог рекомендує вчасно винести уроки з допущених помилок і не наступати вчергове на граблі.

Фото pixabay.com

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