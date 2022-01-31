Раки, Овни та Водолії на гребені хвилі: фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень

Тиждень тільки розпочався, а відомий астролог Павло Глоба вже попросив знаки деяких Зодіаків бути обережнішими, але водночас виявити активність. Також він наголосив, що дуже важливо присвятити кінець тижня вирішенню особистих питань. А що кажуть зірки щодо матеріальних та грошових проблем на початку лютого? Дізнатися про це допоможе фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку, пише «СловоФраза».

Овен

Овнів чекає двояка ситуація: з одного боку, планети подарують чудові шанси для кар'єрного та фінансового зростання. Але вони також можуть завадити адекватно оцінювати те, що відбувається. Існує просте вирішення цієї проблеми: просіть поради у мудрих людей, яким ви довіряєте.

Телець

Тільцям бажано скористатися правилами фен-шуй для залучення грошей. Справа в тому, що це чудовий час для перетворення свого житла. Можна зробити прибирання, правильно розставити меблі, купити щось нове.

Близнюки

У Близнюків може виникнути проблема — брак часу. Якщо вони нічого не встигатимуть, у цієї проблеми потрібно буде шукати енергетичні причини. Планети та зірки зараз на боці Близнюків, тому корінь будь-яких проблем треба шукати в середині себе.

Рак

Раки зараз на гребені хвилі. Їм вдасться змінити своє фінансове життя на краще. Зробити це швидко допоможе дотримання законів процвітання. Тому Ракам потрібно уважно стежити за своїми доходами та видатками.

Лев

Левам для підвищення доходів доведеться більше працювати. Астрологи відзначають, що цього тижня краще не сподіватися на оточуючих і бути максимально зібраними та самостійними. Щоби провести початок лютого на хвилі удачі, не варто відкладати на завтра те, що можна зробити вже зараз.

Діва

Початок тижня може стати вкрай непростим, але 4 лютого головний покровитель Дів в особі Меркурія перестане бути ретроградним, що відчинить перед цими людьми нові двері у фінансовій та робочій сферах. Зрозуміти, що незабаром життя зміниться на краще, Діви зможуть за прикметами на щастя.

Терези

Це ідеальний час для зміни ментальних проблем та способу мислення загалом. Меркурій зробить думки глибшими та зрозумілими, завдяки чому вдасться реалізувати бізнес-ідеї. А ось для великих покупок тиждень не дуже підходить.

Скорпіон

У Скорпіонів останнім часом могли постійно зриватися справи та виникати фінансові труднощі. Щоб уникнути зайвих неприємностей, доведеться поводитися максимально стримано з клієнтами та колегами по роботі. Зірки нададуть можливість добре зарекомендувати себе перед керівництвом.

Стрілець

Стрільці цього тижня будуть в ударі. Їм вдасться вирішити складні проблеми та підвищити свої доходи. Один із найкращих шляхів до збільшення прибутку — працьовитість. Потрібно більше працювати і менше лінуватися. Астрологи радять не нехтувати різними методами досягнення бажаного.

Козеріг

Козерогам цього тижня доведеться багато спілкуватися з новими людьми та знайомитися. Щоб мінімізувати ймовірність проблем, астрологи радять представникам даного знаку аналізувати характер людей та спробувати заздалегідь зрозуміти, якою буде ділова сумісність із людиною.

Водолій

Перемінні настрої та прагнення швидше покінчити зі справами принесуть Водоліям лише нові турботи. Водоліїв буде можливість докорінно змінити своє фінансове становище. Терплячим і розважливим людям даного знаку прийдуть вигідні пропозиції.

Риби

Робота в прямому розумінні може тиснути на Риб: з'являться нові проблеми, які змусять їх почуватися ніби то під пресом. Астрологи радять заздалегідь перенести на інший час все, що лише можливо. Те, що перенести не можна, потрібно виконувати особливо ретельно.

Нагадаємо, що сьогодні — 31 січня — деяким знакам Зодіаку потрібно бути максимально обережними та дотримуватися низки рекомендацій.

Фото Pixabay

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