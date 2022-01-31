Очікується непростий день. Буде важко контролювати свої емоції, об'єктивно оцінювати ситуацію, що склалася. У багатьох життєвий потенціал виявиться зниженим, тому буде складно довести все розпочате до кінця. Організованість, самодисципліна та чіткий план дій допоможуть досягти потрібних результатів. Сьогодні небажано вирушати у поїздки та розпочинати нові проєкти.

Овну буде досить важко зосередитись на важливих службових справах, через що можливі прорахунки та помилки. Не варто сьогодні поспішати з угодами, а також із великими придбаннями. Тримайтеся подалі від вогню та відмовтеся від спиртного.

Діві світила радять не витати в хмарах, а реально дивитися на речі. Уникайте цього дня поспіху та необдуманих рішень. Будьте обережні з малознайомими людьми, не розповідайте надто багато про себе.

У Скорпіона у цей день може бути чимало приводів для занепокоєння. Постарайтеся філософськи ставитися до всього, що відбувається, і не рубайте з плеча. Слід серйозно замислитися над своїм здоров'ям. Якщо вас щось непокоїть, варто звернутися до лікаря та пройти повний курс обстеження.

Фото Pixabay

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