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Гороскоп

Небезпечні дні у лютому 2022 року: коли варто утриматися від важливих справ, щоб не залучити до свого життя невдачу

8:52 26 січня 2022
планета

1 лютого за китайським календарем настає рік Синього Водяного Тигра. Другий зимовий місяць може вплинути на долю людини як у погану сторону, так і в добру. Астрологи рекомендують звертати увагу на вплив Місяця. Це допоможе уникнути невдач та неприємностей, пише сайт «Слова Фрази».

У місяці є кілька несприятливих днів.

18 лютого всі небесні сили випробовуватимуть людину на міцність. Може виникнути апатія, з'явитися погане самопочуття, можливі перепади настрою.
Відносини з оточенням будуть напружені. Не найкращий день для нових починань, мандрівок.

26 лютого — один з найнебезпечніших днів року. Варто обмежитися спілкуванням з рідними людьми та стежити за своїми емоціями. Можуть бути психологічні травми, нерозуміння з боку коханих людей.

Водночас у лютому є дні, коли Місяць дуже активний, наповнений позитивною енергією, він може принести у долю людини позитивні зміни.

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У лютому є три найщасливіші дні. Вони здатні сприятливо вплинути на кар'єрне зростання, любовні стосунки та фінансовий успіх.

2 лютого — добрий день для того, щоб постаратися втілити всі найцікавіші та найнезвичайніші ідеї у життя людини. Можна з легкістю поміняти обридле місце роботи, відкрити власний бізнес або вирушити на побачення з коханою людиною.

7 лютого відкриються нові джерела заробітку. Можна планувати подорож з коханою та дорогою серцю людиною.

11 лютого удача посміхатиметься активним й позитивно налаштованим людям. Всесвіт допомагатиме тим, хто захоче щось змінити у своїй долі.

До щасливих днів лютого можна віднести 8, 21, 28 лютого.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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