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Гороскоп

Гороскоп Павла Глоби на 26 січня: на Водоліїв чекає багато важливих справ, а у Левів закінчиться погана смуга у житті

5:15 26 січня 2022
зодіак

Середа, 26 січня 2022 року, буде загалом позитивним днем, коли можна займатися корисними справами, стверджує відомий астролог Павло Глоба.

Але при цьому важливо покладатися лише на себе та власні сили, тоді все заплановане точно втілиться у життя, пише сайт «Слова Фрази».

Овнам астролог рекомендує попросити про допомогу у справжніх спеціалістів, якщо самому складно розібратись у якихось проблемах.

Тільцям слід остерігатися цього дня гучних слів. Намагайтеся обмежити своє втручання у чуже життя.

Близнюкам потрібно вийти зі своєї зони комфорту та почати активно діяти.

На Раків чекають серйозні труднощі, якщо вони сьогодні не вирішать все взяти до рук та щось змінити.

На Левів чекає позитивний день. Погана смуга у вашому житті закінчиться, ви й ваші рідні нарешті одужаєте, і проведіть середу так, як вам заманеться.

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Дівам день вдалий для розумових занять. Сьогодні рекомендується вчитися й постійно дізнаватися про щось нове. Добре виходитиме вивчення іноземних мов.

На Терезів сьогодні чекають цікаві та корисні справи. День пройде спокійно, без жодних ексцесів.

Скорпіонам день вдалий для планування наступного місяця. Спробуйте розписати всі справи та цілі максимально чітко.

Стрільцям доведеться сьогодні робити правильні висновки з усього, що принесе вам життя. Якщо відчуваєте перед кимось вину — не бійтеся зробити перший крок й вибачитися.

Козорогам слід утриматися цього дня від з'ясування особистих та сімейних стосунків. Вільний час присвятіть чомусь важливому.

На Водоліїв сьогодні чекає багато справ та обов'язків, з якими вам потрібно впоратися. Якщо ви зможете розставити пріоритети, то до кінця вечора встигнете все зробити.

Середа для Риб буде надзвичайно насиченим днем, але попри велике навантаження, не забувайте приділяти час собі.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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