Коли за китайським календарем у 2022 році розпочнеться рік Тигра та які знаки будуть його улюбленцями

Згідно з китайським календарем, 2022 рік проходитиме під знаком Чорного або Синього Водяного Тигра. За східними традиціями початок нового року пов'язаний з місячним циклом, тому дата щороку змінюється.

У 2022 році остаточно Тигр вступить у свої права 1 лютого.

Щороку правління певного звіра має свою стихію та колір. У 2022 році Тигр вступає у свої права у стихії Води. Цвітом цього року є чорний чи синій.

Тигр — це символ енергії, сили та відваги. Але водна стихія пом'якшує круту вдачу представника цього знака, наділяючи його мудрістю та гідністю. За прогнозами астрологів, 2022-й буде відносно спокійним роком.

Багато у чому цей рік стане роком сприятливих змін, рішучих дій та сміливих вчинків.

Успіх та добробут прийдуть до того, хто не просто пасивно чекатиме змін, а вживе активних дій для того, щоб прийняти нові обставини й змінитися самому.

Найзавзятішим та працьовитим Тигр допомагатиме й всіляко заступатиметься.

Великі зміни чекають на людей і в особистому житті. Тигр буде розривати непотрібні зв'язки та стосунки, що зжили себе, спрямовуючи людей на побудову нових, більш чесних та щирих.

Нагадаємо, китайські астрологи склали гороскоп на 2022 рік та передбачили, кому пощастить у рік Водяного Тигра.

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