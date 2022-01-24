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Гороскоп

У лютому настане поворотний момент для трьох знаків зодіаку

16:04 24 січня 2022
гороскоп передбачення

Астрологи попереджають, що другий місяць 2022 року не тільки стане щасливим для деяких представників зодіакального кола, але також може обернутися крутими змінами у долі трьох з них. Для яких знаків Зодіаку лютий стане доленосним місяцем?

Рак

Нарешті люди, народжені під цим знаком, зможуть налагодити своє життя. Одинокі Раки мають величезні шанси зустріти свою другу половинку. Ну, а тим, хто вже зустрів ту саму чи того самого, можливо, доля приготувала новий сюрприз.

Терези

У лютому представники цього знаку Зодіаку зможуть повноцінно використати свій шанс на остаточне вирішення багатьох питань. Карт-бланш, який їм видали зірки, допоможе їм вирішити, що для них на даному етапі життя важливіше: робота чи стосунки. І зробити власний вибір.

Скорпіон

Щасливий шанс також надано Скорпіонам: їм варто чекати на зміни в особистому житті. Крім того, представникам цього знаку — як одинакам, так і сімейним парам — доведеться докласти додаткових зусиль для того, щоб досягти повного порозуміння зі Всесвітом.

Нагадаємо, що раніше відомий астролог Павло Глоба склав для всіх знаків гороскоп на тиждень: з 24 по 30 січня.

Фото Pixabay

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