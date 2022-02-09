Названо найсприятливіший період року: що можна і не можна робити різним знакам зодіаку

До 29 квітня триватиме найсприятливіший період 2022 року — протягом цього часу жодна з планет не буде ретроградною, останнім ретрограндності позбавився нещодавно Меркурій.

Як пише slovofraza.com, наразі у всіх знаків зодіаку з'явився чудовий шанс змінити життя та взяти долю у свої руки.

Що можна і потрібно робити протягом майже трьох місяців:

Виявляти максимальну активність у тих сферах, які для вас є найважливішими: сімейні справи, кохання, кар'єра. Час «безретроградності» плине швидко, важливо розставити пріоритети правильно.

Братися за найскладніші завдання та справи. Є шанс подолати будь-які перепони, головне — ретельно планувати і не переоцінювати свої можливості.

Починати робити щось нове. У цей період з'являться сили, щоб реалізувати тривалі процеси — ремонт, новий бізнес, початок нових відносин. На них сил до квітня буде більше, ніж у інші періоди.

Займатися оновленням будинку та свого зовнішнього вигляду. Настав ідеальний момент для того, щоб зробити перестановку, купити нові меблі у дім або оновити гардероб, змінити зачіску. Все нове буде дуже доречним.

Знайомитися з новими людьми. Цілком ймовірно, що хтось із нових знайомих може стати другою половинкою або надихнути на щось важливе та цікаве.

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Що не можна робити у цей період:

Не варто цуратися своєї мрії. Якщо ви вже розпочали шлях до якоїсь мети, то вигідніше з енергетичної точки зору буде продовжити його. Усі періодично відчувають страхи, але треба навчитися їх переборювати.

Не можна не діяти. Нічого страшного, якщо на цей період у вас випадає відпустка. Відпочинок, навпаки, буде дуже корисним. Мається на увазі неправильний розподіл сил. Не потрібно займатися нісенітницею, прокрастинувати, відкладати щось, а також чекати, поки на вас звалиться удача. Успіх народжуватиметься всередині, а не приходитиме ззовні.

Раніше астропсихологиня назвала особливі 45 дат — людям, народженим у такі дні зірки обіцяють у 2022 році визнання, вдалий переїзд чи нову цікаву роботу.

Фото Pixabay

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