28.28 / 28.58 31.56 / 32.01
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Під щасливим числом: астропсихолог назвала дати народження людей, яким пощастить у 2022 році

20:13 31 січня 2022
гороскоп прогноз пророцтво

Незважаючи на песимістичні прогнози на період ретроградного Меркурія, який зараз у розпалі, та заклики провісників бути акуратнішими та обережнішими, є люди, яким цього року точно супроводжуватиме удача. Як запевняє астропсихолог Ірина Булгакова, людям, які народилися в один із 45 «особливих» днів, небесні світила обіцяють визнання, вдалий переїзд чи нову цікаву роботу.

До зазначених 45 «особливих» дат народження входять такі періоди:

  • з 9 по 13 січня,
  • з 7 по 12 лютого,
  • з 9 по 14 березня,
  • з 9 по 14 травня,
  • з 10 по 16 липня,
  • з 11 по 16 серпня,
  • з 12 по 15 вересня,
  • з 11 до 15 листопада.

Всі ці періоди вважаються «щасливими». Тобто на людей, які народилися в один із днів цих відрізків часу, чекає успіх у різних сферах — від запланованої зміни житла до пошуків більш приємного та грошового місця роботи. Астропсихолог вважає, що небесні світила допоможуть їм у всіх починаннях.

Що ж робити іншим, тим, кому не пощастило народитись у «щасливий» період?

Що ж до «універсальних» дат, які обіцяють у 2022 році удачу всім іншим, то Ірина Булгакова відзначила п'ять дат: 5, 6 та 21 березня, а також 1 та 29 травня. Вона впевнена, що зазначені дати 2022 чудово підходять для доленосних рішень і важливих зустрічей.

Нагадаємо, що трьом знакам зодіаку астрологи передбачили на цей тиждень фінансовий успіх та матеріальний добробут.

Фото Pixabay

523

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.