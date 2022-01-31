Під щасливим числом: астропсихолог назвала дати народження людей, яким пощастить у 2022 році

Незважаючи на песимістичні прогнози на період ретроградного Меркурія, який зараз у розпалі, та заклики провісників бути акуратнішими та обережнішими, є люди, яким цього року точно супроводжуватиме удача. Як запевняє астропсихолог Ірина Булгакова, людям, які народилися в один із 45 «особливих» днів, небесні світила обіцяють визнання, вдалий переїзд чи нову цікаву роботу.

До зазначених 45 «особливих» дат народження входять такі періоди:

з 9 по 13 січня,

з 7 по 12 лютого,

з 9 по 14 березня,

з 9 по 14 травня,

з 10 по 16 липня,

з 11 по 16 серпня,

з 12 по 15 вересня,

з 11 до 15 листопада.

Всі ці періоди вважаються «щасливими». Тобто на людей, які народилися в один із днів цих відрізків часу, чекає успіх у різних сферах — від запланованої зміни житла до пошуків більш приємного та грошового місця роботи. Астропсихолог вважає, що небесні світила допоможуть їм у всіх починаннях.

Що ж робити іншим, тим, кому не пощастило народитись у «щасливий» період?

Що ж до «універсальних» дат, які обіцяють у 2022 році удачу всім іншим, то Ірина Булгакова відзначила п'ять дат: 5, 6 та 21 березня, а також 1 та 29 травня. Вона впевнена, що зазначені дати 2022 чудово підходять для доленосних рішень і важливих зустрічей.

Нагадаємо, що трьом знакам зодіаку астрологи передбачили на цей тиждень фінансовий успіх та матеріальний добробут.

Фото Pixabay

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