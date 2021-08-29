Можуть кинути сім'ю та дітей заради багатства: названі самі «продажні» дружини за знаками зодіаку

Якщо кращими дружинами, здатними безкорисливо любити своїх обранців, вважаються представниці Козорога, то бувають, звичайно, і жадібні дами, які не здатні помітити чеснот кавалера, якщо той небагатий.

Астрологи вважають, що схильність оцінювати людину за його фінанси особливо властива представникам декількох знаків зодіаку. І якщо мова йде про жінку, вона буде здатна навіть кинути сім'ю заради багатства «на стороні», пише «МК».

Дівчина-Телець згодна потерпіти безгрошів'я обмежений час. Вже через кілька років небагатого життя вона усвідомлює, що змін не буде, і відправиться на пошуки багатого хлопця, залишивши чоловіка.



Жінки-Близнюки схильні мріяти про принца й не упустять шанс його отримати. Якщо у цей момент у них вже буде супутник життя та діти, вони зроблять вибір на користь багатства.



Дівчата-Скорпіони переконані, що з'явилися на світ заради красивого життя, тому не готові миритися ні з якими незручностями. Варто Скорпіону зустріти багатого залицяльника, вона з легкістю залишить в минулому чоловіка-невдаху.



Астрологи впевнені, що деякі представниці Водолія при зустрічі із заможним залицяльником часом можуть відмовитися не тільки від обридлого чоловіка, але навіть від дітей.



Нещодавно астрологи назвали найдурніших чоловіків за знаками зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

476

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter