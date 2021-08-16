26.62 / 26.82 31.23 / 31.59
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Здатні любити до останнього подиху: переможець «Битви екстрасенсів» назвав кращих дружин по знаку зодіаку

19:32 16 серпня 2021
люди

Астрологи, розповівши про несумісність знаків зодіаку, назвали жінок, з якими чоловіки можуть відчувати себе, як «за кам'яною стіною».

Переможець «Битви екстрасенсів» Мехді Ебрагімі Вафа представив топ-5 представниць прекрасної статі, на яких можна покластися як на прекрасних друзів, партнерів та дружин, пише «Стархіт».

Перше місце належить Козорогу. Жінка-Козоріг здатна любити до останнього подиху. Вона чудова господиня, часто готова покласти до ніг чоловіка кар'єру. Вміє вислухати і зрозуміти в тих ситуаціях, де інша б «грюкнула дверима».

Вибравши в дружини представницю знаку Терези, чоловіки гарантують собі домівку, в якій завжди буде підтримуватися вогонь при будь-якій погоді. Відданість, уміння промовчати, поступитися, не розпалювати ситуцію — це все жінка-Терези.

Жінка Скорпіон завжди може знайти підхід до свого обранця, розставити вчасно все по місцях.

Читайте також: Ці чотири знаки зодіаку у серпні чекає кар'єрний ріст

За вродженої жіночністю Левів ховається сила волі, мудрість та бійцівський характер. Дружина Лев стане у першу чергу надійним другом та вірним партнером.

Дружина Овен завжди і у всьому підтримає чоловіка. Вона готова брати на себе сміливо не тільки жіночі, але й чоловічі функції. При цьому натура жінки Овна дуже вразлива та витончена.

Нагадаємо, раніше відомий астролог склав гороскоп для всіх знаків на серпень.

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

паспорт і гроші

Українським пенсіонерам розширять адресні доплати: в Кабміні пояснили, кому й коли чекати збільшених виплат

Ліза

Простий сніданок від Алли Пугачової: Максим Галкін показав, чим Примадонна годує двійнят вранці

встановлення газового лічильника

Газовий лічильник у квартирі: чиїм коштом встановлюється та як отримати компенсацію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.