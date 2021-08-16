Здатні любити до останнього подиху: переможець «Битви екстрасенсів» назвав кращих дружин по знаку зодіаку

Астрологи, розповівши про несумісність знаків зодіаку, назвали жінок, з якими чоловіки можуть відчувати себе, як «за кам'яною стіною».

Переможець «Битви екстрасенсів» Мехді Ебрагімі Вафа представив топ-5 представниць прекрасної статі, на яких можна покластися як на прекрасних друзів, партнерів та дружин, пише «Стархіт».

Перше місце належить Козорогу. Жінка-Козоріг здатна любити до останнього подиху. Вона чудова господиня, часто готова покласти до ніг чоловіка кар'єру. Вміє вислухати і зрозуміти в тих ситуаціях, де інша б «грюкнула дверима».



Вибравши в дружини представницю знаку Терези, чоловіки гарантують собі домівку, в якій завжди буде підтримуватися вогонь при будь-якій погоді. Відданість, уміння промовчати, поступитися, не розпалювати ситуцію — це все жінка-Терези.

Жінка Скорпіон завжди може знайти підхід до свого обранця, розставити вчасно все по місцях.

За вродженої жіночністю Левів ховається сила волі, мудрість та бійцівський характер. Дружина Лев стане у першу чергу надійним другом та вірним партнером.

Дружина Овен завжди і у всьому підтримає чоловіка. Вона готова брати на себе сміливо не тільки жіночі, але й чоловічі функції. При цьому натура жінки Овна дуже вразлива та витончена.



Нагадаємо, раніше відомий астролог склав гороскоп для всіх знаків на серпень.

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