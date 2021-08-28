Астрологи назвали найдурніших чоловіків за знаками зодіаку
Якщо деякі знаки зодіаку, завдяки своєму інтелекту й завзятості, домагаються успіхів у роботі та просування по кар'єрних сходах, то іншим не вистачає освіти, стану здоров'я, генетичних даних, щоб домогтися чогось значимого у житті.
Російський астролог Наталя Анікіна склала міні-рейтинг «недалеких» знаків зодіаку для чоловіків.
На думку фахівця, чоловіків- Раків краще не просити щось зробити — вони точно провалять всю роботу і справу доведеться починати спочатку. Раки воліють сидіти у своєму затишному панцирі або вітати у хмарах, але ніяк не розвиватися. І в цьому є не тільки лінь, але і тонкий розрахунок.
Чоловік-Лев — солідний, енергійний, сильний і при цьому часто дурний. На думку астролога, свою недалекість Леви приховують під маскою зверхника й красеня, але часто з ним навіть поговорити нема про що.
Чоловікі- Козороги теж вміють багатозначно мовчати і завдяки тому виглядати таємниче. Але це мовчання лише приховує не надто видатні інтелектуальні здібності
Замикає топ-4 «зіркових дурнів» чоловік-Риби. Його просто обдурити. В душі Риби залишаються дітьми на все життя. Вони не заперечують, якщо оточуючі вважають їх дурникам, оскільки у цьому випадку мають підстави просити допомогти розібратися зі своїми проблемами та справами.
Можливо, представники цих знаків, навпаки, хитріші за інших. Багато хто з них примудряються досягати успіху, звалюючи свої турботи на інших.
Нагадаємо, на думку астрологів, до трійки найкращих чоловіків за знаком зодіаку входять Тельці, Раки та Терези.
А кращими дружинами вважаються представниці Козорога, Терезів, Лева, Овна та Скорпіона.775
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