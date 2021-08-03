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Чотири знака зодіаку, на яких у серпні чекають зміни в професійній сфері

22:30 3 серпня 2021
Чотири знака зодіаку, на яких у серпні чекають зміни в професійній сфері

Двічі переможець «Битви екстрасенсів» і постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ Хаял Алекперов назвав знаків Зодіаку, на яких у серпні чекають кар'єрні зміни.

Овен

Початок серпня обіцяє Овнам нові перспективи в професійній сфері діяльності. Представники знаку легко зможуть досягти бажаних результатів. Головне при цьому — не відкладати на потім те питання, які здаються нудним і рутинними. Оскільки саме з ними варто розбиратися в першу чергу.

Близнюки

Останній місяць літа обіцяє Близнюкам удачу у всіх починаннях. Зараз на вашому шляху буде мінімум перешкод. Тому не варто відкладати на потім те цілі, яких ви можете досягти вже сьогодні.

Лев

У цьому місяці розташування зірок буде сприяти професійним успіхам. Постарайтеся використовувати час, щоб посилено попрацювати і отримати гарну віддачу від своєї роботи.

Стрілець

Упертість Стрільців в серпні може сягнути піку, тому зірки не радять вплутуватися в перепалки з колегами. Від цього може постраждати саме ваша репутація.

Повний текст гороскопу на серпень для всіх знаків зодіаку читайте в «ФАКТАХ».

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