Складено ТОП-3 кращих чоловіків за знаком зодіаку

Якщо серед жінок є п'ять знаків зодіаку, яких астрологи називають кращими дружинами і друзями, то у чоловіків список коротше — найдбайливіших і надійних всього три.

Як пише «ЕГ», топ-3 складають Тельці, Раки і Терези.

Так, Тельця називають вірним, ніжним і надійним чоловіком. Чоловіки, народжені під цим знаком, відрізняються порядністю, працьовитістю та вмінням заробляти гроші. А також, що важливо, збирати кошти. Якщо жінка не марнотрат, то Телець стане для неї ідеальним супутником життя. До речі, такі чоловіки шукають собі пару до пари — хозяйновиту та серйозну.

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Чоловік, народжений під сузір'ям Рака, завжди ставить на перше місце родину та домівку. Він чуйний, ніжний, добрий, ніколи не залишить члена сім'ї без уваги і підтримки. Раки — гарні батьки, вони люблять проводити вечори вдома і займатися дітьми. У той же час такі чоловіки ранимі й уразливі, про що слід пам'ятати дамам. Як і про те, що Раки воліють «домашніх» жінок.

Ваги, будучи людьми м'якими і здатними піти на компроміс, не влаштовують скандали — вони намагаються все вирішити миром, домовиться. Чоловік не образить свою обраницю, зуміє її вислухати і, що важливо, зрозуміти. До пари їм підійде витончена і доглянута жінка, яка зможе стати не тільки дружиною, а й другом.

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Фото з Pixabay.

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