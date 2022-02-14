Меркурій перейшов у знак Водолія: кардинальні зміни чекають на знаки зодіаку вже з 14 лютого

14 лютого Меркурій перейшов із Козерога під вплив Водолія, і перебуватиме там до 9 березня. Трохи більше трьох тижнів ця планета підживлюватиме нас позитивною енергетикою. Це дуже сприятливий час для любовної та фінансової сфер, зазначає ресурс slovafraza.

Романтика та комунікації

Меркурій вважається планетою спілкування, якого має і Водолій (адже його стихія збігається зі стихією планети — Повітрям, яке підштовхуватиме нас до пошуків загальної мови).

У цей час буде корисно призначати побачення, підвищувати активність у соціальних мережах та на сайтах знайомств. Також день стане ідеальним часом для переведення вже існуючих відносин на новий рівень. Наприклад, рекомендується знайомитися з батьками другої половинки, з'їжджатися та планувати весілля.

Фінанси та робота

Меркурій у Водолії — це найсприятливіший час для вкладення коштів у власний розвиток. Можна купувати нові книги, записуватись на курси підвищення майстерності. Також можна вкладатися в новий бізнес або розвиток старого. Наприклад, мова може йти про рекламні кампанії, розкрутку, найму нових співробітників.

Всім тим, хто сидить без роботи і не може знайти щось варте, варто активізуватися. Можливо, надійдуть цікаві пропозиції від різних працедавців. Розсилайте резюме та не чекайте біля моря погоди.

Покупки

Поки Меркурій у Водолії, намагайтеся робити заплановані або вимушені дорогі покупки. Імовірність того, що річ, куплена з 14 лютого по 9 березня, слугуватиме довше, ніж звичайно, дуже висока.

Нагадаємо, що в березні астрологи віщують фінансову удачу та кар'єрне підвищення представникам семи знаків Зодіаку .

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