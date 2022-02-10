Період буде не найлегшим: опублікований жіночий гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого

Тиждень з 14 по 20 лютого 2022 року буде нелегким, прогнозує астролог Віра Хубелашвілі. Це буде час розчарувань та зневіри. Чим запам'ятається цей період чудовим представницям кожного знаку зодіаку, пише FTimes.

Овнам слід звернути увагу, у чиїх інтересах ви працюєте. Більше часу проводьте на природі та свіжому повітрі.

Для Тельців це чудовий тиждень для доріг та подорожей. Крім того, ви можете стати учасником змагань та отримаєте всі шанси здобути в них перемогу.

Для Близнюків буде тиждень приємних емоційних переживань, але не переоцінюйте їхню значущість у вашому житті.

Ракам слід зайнятися духовними практиками, саморозвитком, осмисленням життєвих цінностей.

Проблеми Левиць допоможуть вирішити рідні та близькі люди. Вони прийдуть до вас на допомогу в найпотрібніший момент.

Дівам слід переосмислити свої цінності та пріоритети. Настав час вибрати нові життєві орієнтири.

У житті Терезів наступного тижня виникатимуть вельми неоднозначні ситуації. При цьому від вас знадобиться прояв максимальної спритності.

Скорпіонам слід бути обережними у всіх сферах життя. Не приділяйте уваги тільки чомусь одному.

У діловій сфері у Стрільців з'явиться дуже багато перспектив та можливостей. Для того, щоб успішно використовувати їх, вам потрібно прогнати геть лінощі та байдужість.

Козорогам слід зайнятися домашніми справами. Наступний тиждень стане початком активного періоду в особистому житті.

Водолії стануть у всіх справах діяти інтуїтивно та навмання. Через це можливі помилки та розбіжності з оточенням.

Рибам астролог радить зайнятися інтелектуальною діяльністю та спортом. У вас у цей період з'явиться багато творчих ідей, які необхідно одразу втілювати у реальність.

Нагадаємо, астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, з яких виходять найкращі чоловіки.



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