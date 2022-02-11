Астрологи назвали 7 знаків зодіаку, на яких у березні чекає фінансовий успіх та кар'єрне підвищення

У березні планети перебувають у сприятливому аспекті, який принесе представникам кількох знаків зодіаку благодатні зміни у долі, у тому числі фінансовий успіх та кар'єрне підвищення.

Але при цьому важливо не поспішати та обмірковувати кожен крок, пише сайт «5 каналу».

Терези

У березні Терезам буде супроводжувати успіх у сфері грошей та кар'єри. Найкращий час, щоб змінити роботу чи попросити підвищення зарплати. Сміливо робіть великі покупки або купуйте нерухомість. Складіть плани на відпустку. Березень принесе солідне фінансове зростання та збільшення капіталу.

Водолій

Займіться сферою любовних стосунків. Настав час створювати міцні та довгі стосунки. Якщо ви перебуваєте у шлюбі, зараз найсприятливіший час, щоб зміцнити сімейні узи та висловити подяку партнерові за відданість. Зверніть увагу на родичів та близьких людей. Обдаруйте їх своєю увагою та турботою.

Рак

Щоб досягти великих результатів, доведеться вдатися до ризику. Не впадайте у відчай і не сумуйте. Навіть якщо зараз здається, що дії не дають вигоди. Працюйте на перспективу. Також можна будувати подальші плани без огляду на минулі невдачі — зараз найблагодатніший час змінити майбутнє.

Скорпіон

Цей місяць буде щедрим на подарунки та фінансові заохочення. Не зупиняйтеся на досягнутому. Якнайкраще знадобляться навички передбачання подій. Довіртеся інтуїції — і вона підкаже шлях до благополуччя. Угоди купівлі-продажу сьогодні краще відкласти. Зверніть увагу на примноження та збереження накопичених благ.

Риби

Сміливо втілюйте усі ідеї та фінансові задуми. Здійснюйте довгоочікувані великі покупки. Зараз важливо проявити інтуїцію та акторську майстерність. Від ваших дій залежить просування кар'єрними сходами та отримання прибутку.

Діва

Давно планували укласти угоду з нерухомістю? Тепер найкращий час виявити свої можливості ріелтора. Наприкінці місяця можливі серйозні пропозиції щодо зміни роботи або підвищення служби. Не відмовляйтеся навіть від найменших на ваш погляд змін. Приймайте нове та примножуйте фінансове благополуччя.

Овен

Березень — початок нового життєвого етапу у сфері бізнесу та фінансів. Підвищіть ефективність ваших фінансових вливань. Можливо, варто відмовитись від старих поглядів. Дуже вдалими будуть угоди з нерухомістю або будь-яке інше велике вкладення.

Нагадаємо, що лютий, за версією астролога Павла Глоби, має бути найщасливішим для представників стихії Вогню — будь-які їхні починання підтримуватимуть зірки та планети. А ось представникам інших стихій доведеться докладати зусиль для досягнення результатів.

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