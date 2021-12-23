Фінансовий успіх та створення сім'ї: гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов, спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Овен

Початок року порадує Овнів новими перспективами у сфері кар'єри. Намагайтеся вирішувати все тут і зараз, без зволікань, щоб не проґавити вдалі можливості. У фінансовій сфері 2022 рік обіцяє приріст, що дозволить представникам знака втілити у реальність багато мрій. Головне при цьому — уникати спонтанних витрат, оскільки властива вам імпульсивність та емоційність може підштовхувати до марних покупок. У сфері особистих стосунків досить напруженим може бути початок літа. У цей період варто уникати конфліктів з коханою людиною, тому що їхнім наслідком може бути серйозний розлад у стосунках.

Телець

Рік, що настає, обіцяє Тельцям позитивні зміни в багатьох сферах. І початком цього будуть внутрішні зміни представників знака. Так, на багато речей Тельці зможуть подивитися під іншим кутом, побачивши позитив там, де раніше помічали лише перешкоди на своєму шляху. У справах любовних самотнім серцям зірки обіцяють початок нового роману. Але при цьому не варто квапити події. Ваша наполегливість може стати на заваді на шляху до успішного розвитку подій. Друга половина року — сприятливий період для фінансових справ. Успіх буде на вашому боці.

Близнюки

Цей рік дозволить Близнюкам переконатися, що віра у себе — вже половина справи. Саме від внутрішнього позитивного настрою залежатиме успіх. Тому намагайтеся триматися якомого далі від песимістичних коментарів і частіше прислухайтеся до власної інтуїції. Саме вона допоможе вибрати правильний вектор руху. На початку весни зірки радять звернути увагу на своє здоров'я. Неприємною «ложкою дьогтю» може стати загострення хронічних захворювань. А тому краще заздалегідь подбати про профілактику.

Рак

Рік, що настає, — сприятливий період для сфери особистих стосунків представників знака. Багато самотніх Раків зможуть, нарешті, побудувати міцний союз. А ті, хто вже пов'язаний узами шлюбу, насолодяться гармонією та порозумінням у стосунках, ставши ще ближче для партнера. Головне при цьому — уникати недомовленості та прихованих образ. Намагайтеся частіше говорити відверто з коханою людиною. У фінансовій сфері суперечливим може бути початок весни. З одного боку — зірки обіцяють вам чимало можливостей збільшити свій дохід. Але з іншого — є велика ймовірність невигідних угод та фінансових втрат. Тому варто триматися якомога далі від співпраці з людьми, в яких ви не впевнені.

Лев

Наступний рік буде дуже плідним для Левів у професійному плані. Цікаві проєкти, кар'єрне зростання та нові вершини — все це стане реальністю, але за однієї умови. Представникам знака варто бути дуже уважними до свого оточення і триматися якомога далі від людей, які намагаються розв'язувати свої проблеми вашими руками. Інакше є можливість, що свої внутрішні ресурси ви розтратите ще до того, як самі наблизитесь до успіху. В особистому житті зірки радять Левам бути стриманішим у спілкуванні з коханою людиною. Тому що саме ваша категоричність та емоційність може стати головною причиною сварок.

Діва

Рік, що настає, обіцяє Дівам новий виток у сфері кар'єри. Представники знаку зможуть виправити свої колишні помилки та вийти на бажаний професійний рівень. Головне при цьому — вірити в себе та не відступати перед труднощами. У фінансових питаннях зірки радять Дівам бути економнішими. Свої покупки варто планувати ретельніше, тому що є велика ймовірність невигідних інвестицій. І особливо — на початку року. Наприкінці літа розташування небесних тіл обіцяє Дівам перспективні знайомства. На вашому шляху з'являться люди, які позитивно вплинуть на ваше життя.

Терези

Вже з початку року натхнення стане вірним супутником Терезів у всіх починаннях. Завдяки чому представники знака зможуть легко впоратися з усіма завданнями. Єдина умова — не відкладати на завтра те, що можете зробити сьогодні. Саме час продуктивно попрацювати! У сімейному житті можливі невеликі розбіжності з партнером. Швидше за все, причиною цього стане надто емоційна реакція Терезів на зауваження коханої людини. Порада зірок — не накручувати себе. Є ймовірність, що ви можете сприймати як незаслужену критику корисну пораду своєї половинки.

Скорпіон

Зірки радять Скорпіонам звернути особливу увагу на своє здоров'я. У 2022 році є велика можливість загострення хронічних захворювань. І причиною тому, найімовірніше, стане звичка представників знака нехтувати власним здоров'ям. А тому Скорпіонам варто частіше балувати себе відпочинком, вести здоровий спосіб життя та зробити звичкою спорт та фізичну активність. В особистому житті у самотніх сердець у першій половині року можливе затишшя. Але не варто засмучуватися! Використовуйте цей час, щоб розібратись у собі. Бо вже на початку літа ситуація кардинально зміниться!

Стрілець

Прямолінійні та наполегливі Стрільці цього року будуть в улюбленцях фортуни. Зірки обіцяють їм успіхи у професійній сфері та кар'єрне зростання. Щодо особистого життя, тут в одиноких представників знаку будуть усі шанси зустріти справжнє кохання. Сімейні ж Стрільці зможуть залагодити давні конфлікти з близькими та досягти гармонії у стосунках. Головне при цьому — частіше брати ініціативу у свої руки і не уникати душевної розмови зі своєю половинкою.

Козеріг

Наступний рік для Козерогів буде дуже насиченим та сприятливим. Розташування небесних тіл обіцяє представникам знака позитивні зрушення у багатьох сферах. Але особливо — у професійній. Вже з початку року можливі нові цікаві проєкти та сміливі починання, які дозволять Козерогам зміцнити діловий авторитет та піднятися кар'єрними сходами. При цьому позитивний результат очікується у розв'язанні фінансових питань. Ви зможете зробити ті покупки, про які давно мріяли.

Водолій

2022 рік обіцяє Водоліям масу приємних вражень. Представникам знака не доведеться сидіти на місці — розташування небесних тіл обіцяє цікаві подорожі! У професійній сфері діяльності Водолії можуть знайти надійних партнерів та покровителів, які допоможуть їм підкорити намічені вершини. А тому будьте напоготові, щоб не проґавити перспективні знайомства. У сфері особистих стосунків постарайтеся більше уваги приділяти близьким людям — цього року їм як ніколи потрібна буде ваша підтримка.

Риби

Цього року зірки радять Рибам бути ініціативнішими, не боятися авантюрних вчинків і частіше виходити зі звичної для них зони комфорту. Розташування небесних тіл вже у перші місяці року може надати вам як фінансовий успіх, так і нові, перспективні знайомства. Але на заваді може стати ваша невпевненість у собі. А тому будьте сміливішими та не бійтеся зробити крок назустріч змінам. У вас все вийде!

Які п'ять знаків зодіаку 2022 року можуть натрапити на труднощі, читайте тут.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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