Найуспішнішими стануть представники стихії Вогню: Павло Глоба розповів, що чекає на знаки зодіаку у лютому 2022 року

Лютий, коли у свої права вступає рік Синього Водяного Тигра, на думку астролога Павла Глоби, стане найщасливішим для представників стихії Вогню. Будь-які починання будуть підтримувати зірки та планети. Представникам інших стихій доведеться докладати зусиль для досягнення результатів.



Активність Овнів у лютому значно зросте. Будь-які ідеї вдасться втілити та отримати гарні результати. Після активної праці наприкінці місяця представники знаку відчують втому. Астролог рекомендує взяти бодай невелику паузу, відпочити, щоб відновити свої життєві сили з енергією.

Астролог не рекомендує Тільцям заводити нові знайомства. Є можливість натрапити на шахраїв або негативно налаштованих персонажів. Малознайомі люди можуть зашкодити особистому життю, почнуть розповсюджувати плітки.

Для Близнюків місяць має стати обнадійливим. Особливі успіхи очікуються у фінансовій галузі. Ті Близнюки, які займаються бізнесом, отримають добрі результати. З діловими партнерами буде порозуміння.

Для Раків останній зимовий місяць буде вдалим, щоб зайнятися особистим життям. Сімейним представникам знаку вдасться досягти гармонії зі своїми партнерами. З боку здоров'я може бути нездужання.

Лютий буде вдалим для Левів. Астролог порекомендував відразу розставити пріоритети, виділивши найголовніше, а другорядне залишити на потім. Самотні зустрінуть другу половинку, а сімейні досягнуть гармонії з коханою людиною.

Дівам астролог радить частіше слухати свій внутрішній голос. В останній зимовий місяць інтуїція буде особливо гострою. Вона стане найкращим помічником й підкаже, де шукати вихід зі складних ситуацій.

Терезам належить пережити кардинальні зміни у своєму житті. Прийдеться вирішувати, в який бік йти далі, робити вибір. Мудрі поради старших родичів у цьому випадку не будуть зайвими.

На Скорпіонів очікують зміни в амурній сфері. Самотні познайомляться з цікавою людиною, яка надалі стане близькою. Астролог порадив частіше виходити з дому, хоча б на прогулянки. Сімейні Скорпіони досягнуть гармонії та розуміння зі своєю другою половинкою.



Стрільцям варто приготуватися до активної та плідної роботи. Необхідно буде вирішувати безліч завдань. Однак вони виявляться настільки цікавими, що Стрільці будуть лише раді завантаженості.

Козорогам слід стежити за своїм навантаженням. Деколи важливо робити паузи, щоб не зірвати своє здоров'я. Не варто брати на себе надто багато завдань. Тим більше, що є ризик завалити справу.

Водоліям астролог порекомендував весь місяць діяти послідовно. Необхідно заздалегідь скласти план дій та чітко слідувати йому.

Рибам у лютому потрібно бути гранично уважними та обережними. Нові завдання не рекомендується вирішувати. Насамперед важливо розібратися зі старими питаннями. Якщо з'явиться можливість, потрібно взяти відпустку та відпочити у компанії коханої людини. Це допоможе уникнути безлічі негараздів на роботі.



Нагадаємо, раніше Глоба назвав п'ять знаків зодіаку, яким найбільше пощастить у 2022 році.



Фото: https://ua.depositphotos.com









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