Близнюкам треба бути сміливішими, а на Раків і Дів чекає сюрприз: гороскоп Павла Глоби на 14 лютого

Відомий астролог Павло Глоба, який раніше попередив про кардинальні зміни у лютому для шести знаків зодіаку, склав гороскоп для всіх знаків зодіаку на День закоханих, пише slovofraza.com.

Овен

Сьогоднішній день подарує вам чудові можливості для розширення кругозору. Ви зможете легко розкрити свої здібності та таланти.

Телець

На Тельців чекає сприятлива перша половина дня. Ви зможете швидко залагодити всі справи і зайнятися надалі тим, що приносить вам задоволення.

Близнюки

Обставини у цей день підштовхнуть Близнюків діяти швидко та рішуче. Вірте в себе і свої сили, і тоді у вас все вдасться.

Рак

Перша половина дня порадує Раків сюрпризом. Загалом понеділок видасться вам спокійним і натхненним.

Лев

Левів сьогодні чекає на успіх у всіх починаннях. У вас з'являться нові інтереси та оригінальні задуми.

Діва

Сьогоднішній день принесе Дівам багато несподіванок. Загалом день Ви проведете позитивно та цікаво.

Терези

Сьогоднішній день чудово підходить для початку нової справи. Пам'ятайте, що тільки працею ви досягнете сьогодні все, що бажаєте.

Скорпіон

Астрологи радять Скорпіонам зайнятися шопінгом у другій половині дня. До цього часу ви добре обдумаєте, що саме вам потрібно і уникнете зайвих витрат.

Стрілець

Стрільцям сьогодні варто спілкуватися з рідними, які дадуть їм слушну пораду. Також дослухайтеся до своєї інтуїції.

Козеріг

Цього дня сприятливими будуть заняття, спрямовані на власний саморозвиток — навчання, лекції, вебінари, читання, медитація, спорт.

Водолій

Водоліям сьогодні треба виявити мудрість у багатьох справах. Заняття спортом допоможуть вам тримати себе у тонусі.

Риби

Риб сьогодні чекає відмінний настрій. Ви зустрінетеся з людьми, яких не бачили довгий період. У піднесеному настрої можете складати план на наступний тиждень і ставити собі нові цілі.

Як писали «ФАКТИ», раніше Павло Глоба склав гороскоп на тиждень 14−20 лютого для всіх знаків зодіаку.

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