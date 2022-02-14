«Про це говорить небо»: астролог розповіла, наскільки ймовірним є вторгнення військ Путіна в Україну
Астрологи, досліджуючи положення небесних тіл у лютому, не бачать передумов для активних бойових дій в Україні. Навпаки, як повідомляє УНН, астролог Ксенія Базиленко вбачає ознаки мирного вирішення конфлікту.
«За астрологічними показниками активних військових дій не може бути. Чекаємо на правильні рішення від влади, саме про це говорить небо», — заявила астролог.
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За словами Базиленко, на відміну від ситуації 2014 року зараз не спостерігається протистояння Марса та Урану. Розташування планет вказує швидше на масову ілюзію і віщує спокій.
«Марс у поєднанні з Венерою (любовні питання) у спокійному знаку Козерога вказує, що все вирішується спокійно та безконфліктно» , — заявила астролог.
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