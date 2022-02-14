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Гороскоп

«Про це говорить небо»: астролог розповіла, наскільки ймовірним є вторгнення військ Путіна в Україну

8:13 14 лютого 2022
гороскоп

Астрологи, досліджуючи положення небесних тіл у лютому, не бачать передумов для активних бойових дій в Україні. Навпаки, як повідомляє УНН, астролог Ксенія Базиленко вбачає ознаки мирного вирішення конфлікту.

«За астрологічними показниками активних військових дій не може бути. Чекаємо на правильні рішення від влади, саме про це говорить небо», — заявила астролог.

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За словами Базиленко, на відміну від ситуації 2014 року зараз не спостерігається протистояння Марса та Урану. Розташування планет вказує швидше на масову ілюзію і віщує спокій.

«Марс у поєднанні з Венерою (любовні питання) у спокійному знаку Козерога вказує, що все вирішується спокійно та безконфліктно» , — заявила астролог.

Нагадаємо, астролог Павло Глоба склав гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 лютого та обіцяє сюрпризи Ракам та Дівам.

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