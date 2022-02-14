«Про це говорить небо»: астролог розповіла, наскільки ймовірним є вторгнення військ Путіна в Україну

Астрологи, досліджуючи положення небесних тіл у лютому, не бачать передумов для активних бойових дій в Україні. Навпаки, як повідомляє УНН, астролог Ксенія Базиленко вбачає ознаки мирного вирішення конфлікту.

«За астрологічними показниками активних військових дій не може бути. Чекаємо на правильні рішення від влади, саме про це говорить небо», — заявила астролог.

За словами Базиленко, на відміну від ситуації 2014 року зараз не спостерігається протистояння Марса та Урану. Розташування планет вказує швидше на масову ілюзію і віщує спокій.

«Марс у поєднанні з Венерою (любовні питання) у спокійному знаку Козерога вказує, що все вирішується спокійно та безконфліктно» , — заявила астролог.

Нагадаємо, астролог Павло Глоба склав гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 лютого та обіцяє сюрпризи Ракам та Дівам.

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter