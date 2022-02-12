Ризиковий понеділок та життя з чистого листа у суботу: гороскоп Павла Глоби на тиждень 14 — 20 лютого

Астролог Павло Глоба склав гороскоп для всіх знаків зодіаку на період з 14 по 20 лютого 2022 року.

На його думку, у понеділок буде виправдано ризик та експерименти. У вівторок варто проявити самовпевненість. Середа ідеально підходить для ремонту у квартирі, а в четвер можна відпочити.

У п'ятницю треба вирішити всі серйозні та відкладені справи. У суботу можна розпочинати життя з чистого листа. Неділя — слушний час для активного відпочинку.

Як цей прогноз позначиться на знаках зодіаку, які належать до різних стихій, повідомляє FTimes.



Знаки стихії Вогню

У Овнів наступного тижня виникнуть проблеми у професійній сфері. Не витрачайте сили та час на другорядні відносини. Сприятливими днями будуть 17 та 20 лютого, а несприятливими — 19 лютого.

У понеділок Левам слід приділити увагу рідним та близьким людям. З середини тижня починається ідеальний час для творчості. Сприятливими днями будуть 17 та 19 лютого, а несприятливими — 14 лютого.

Стрільцям слід орієнтуватися на власну інтуїцію. Виявіть всю можливу активність, щоб досягти своєї мети. Сприятливими днями будуть 15 та 17 лютого, а несприятливими — 14 лютого.

Знаки стихії Землі

Активність та ініціативність слід проявити Тельцям. Можливо, навіть доведеться ризикнути. Не втрачайте ініціативи, але у будь-якій ситуації не забувайте про почуття такту. Сприятливими днями будуть 17 та 19 лютого, а несприятливими — 20 лютого.

Дівам слід припинити непотрібні контакти та сковуючі зв'язки. Щоб відновитись морально, займіться творчістю. Сприятливими днями будуть 15 та 19 лютого, а несприятливими — 18 лютого.

Козорогам слід підготуватися до змін. У вас будуть всі можливості, щоб подолати труднощі, що виникають, і підлаштуватися під обставини. Сприятливими днями будуть 15 та 18 лютого, а несприятливими — 16 лютого.

Знаки стихії Повітря

Близнюкам під силу будь-яке, навіть найскладніше, поставлене завдання. Проявіть великодушність у взаєминах зі своєю другою половинкою. Сприятливими днями будуть 14 та 19 лютого, а несприятливими — 17 лютого.

Терезам не варто гнатися за великими грошима й ризикувати. В особистому житті важливо встановити гармонію. Сприятливими днями будуть 17 та 20 лютого, а несприятливими — 19 лютого.

Водоліям не час відпочивати. Це буде вам дуже вдалий тиждень, але не варто форсувати події. Сприятливими днями будуть 17 та 19 лютого, а несприятливими — 15 лютого.

Знаки стихії Води

Ракам протипоказані любовні інтриги та плітки. Не піддавайтеся відчаю й наважтеся зробити важливий крок до мрії. Дозвольте подіям йти своєю чергою, а вихідні підходять для експериментів зі своєю зовнішністю. Сприятливими днями будуть 17 та 20 лютого, а несприятливими — 19 лютого.

Скорпіонам не можна піддаватися емоціям та мріям. Тверезо оцініть події, що відбуваються, та власні перспективи. У середу-четвер вирушайте на шопінг. У вихідні обмежте спілкування та поміркуйте над своїми перспективами. Присвятіть суботу та неділю рідним та близьким людям. Сприятливими днями будуть 14 та 19 лютого, а несприятливими — 20 лютого.

Рибам слід реально оцінювати свої сили та ставити реальні завдання. Успіх опиниться на вашому боці у середині тижня. Наприкінці тижня ви цілком можливо зміните сферу діяльності. Не поспішайте відмовлятися від вигідної пропозиції. Зміни у цей час будуть лише на краще. Сприятливими днями будуть 14 та 19 лютого, а несприятливими — 20 лютого.

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