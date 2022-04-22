Те, як розвивається війна в Україні, призвело до зриву всіх планів путіна, які він дуже довго будував. Ці плани не просто руйнуються у путіна, а й приведуть саму росію до глобальної кризи. Як наслідок — це жорсткі санкції, застосовані до росії. Про це розповідає таролог Олена Бюн, яка нещодавно спрогнозувала майбутнє дружини Медведчука Оксани Марченко.

«Путін будував свій план завоювання територій не тільки стосовно України, а й інших земель, — каже Олена Бюн.- Після України він хотів приєднати інші країни до росії. Через ситуацію в Україні, його план провалився і поставив росію під загрозу розпаду через певний проміжок часу. Карти кажуть, що найбільшою помилкою путіна було бажання отримати той самий „заборонений плід“ — Україну, але вона знаходиться під захистом вищих сил. Внаслідок цієї війни Україна відродиться, стане центром духовного розвитку на довгі роки, буде ще кращою та красивішою, ніж вона була».

— Чи є бажання в путіна стерти Україну з лиця землі?

- Через серйозний психічний розлад такий план путін дійсно мав. А через те, що війна пішла зовсім не так, як він собі задумав, цей психічний стан тільки посилився. Скоро це призведе його до «зігнання з трону» (звільнення) та до повної втрати авторитету.

Через те, що план з Україною провалився, зрозуміло, що й задуми щодо приєднання інших територій теж посипались. Путін не просто хотів приєднати до росії інші країни, а й насадити їм свою диявольську ідеологію. А у результаті вийшло все навпаки — цей план привів до великих втрат: в армії росії, техніки, фінансів, до того, що життя росіян буде ставати тільки гіршим. Це ніби бумеранг, який розвернувся в напрямку і починає робити свою справу.

Ще з самого початку план путіна пішов не так, як він хотів: коли йому не вдалось за 48 год взяти Україну, а ще й до того ж російські війська були відкинуті далеко назад від Києва і їм довелось відійти — в путіна ніби земля пішла з-під ніг і він залишився без підтримки. Він настільки був впевнений, що Україну можна буде окупувати за 2 дні, що військових українці будуть зустрічати з квітами та обіймами, а він далі буде продовжувати приєднувати інші території до росії. Та Україна повністю знищила його плани. Карти кажуть, що припинення вогню та вивід російських військ з нашої території вже близько. Вони чітко намагаються показати, що це вже не за горами.

Карти показують перехід бункерного на той світ. Всі події, які вчиняються військами путіна на нашій землі, прискорять цей процес. Путін зараз в шаленій люті від всього, що відбувається і йде не за планом. Останньою краплею для нього стало знищення улюбленого крейсера «Москва», який Україна послала в правильному напрямку. Це стало крайньою точкою і викликало жорстку агресію, злість та ненависть. Оскільки це людина в зрілому віці, з великою кількістю проблем зі здоров'ям, то цей великий негативний емоційний сплеск зробив свою справу або зробить найближчим часом.

Те, що відбувається в Україні, пішло бумерангом на росію і нестиме серйозні наслідки як для країни, так і для самого бункерного. Це пришвидшить розпад росії, окремих структур в ній і поступово приведе до заміни людей, які знаходяться на верхівці російської влади.

Путіна постійно вводили в оману, тішили ілюзіями. Те, що йому оточення доповідало з приводу величності армії, її могутності та сили — все виявилось брехнею, фейком. Йому говорили те, що він хотів чути, а саме оточення тим часом розкрадало все, що було. Саме це було однією з його помилок — слухати тільки своє найближче оточення, а не бачити реальну картину того, що відбувається.

Для України це є великим знаковим моментом — це ніби відродження фенікса. Через жахливу трагедію наша земля стане ще сильнішою і міцнішою, вона відбудується (досить швидко) і стане однією з найкрасивіших країн світу.

— Що чекає на путіна?

— Карти кажуть, що зараз відбувається «народження» нового спадкоємця, якому потрібно буде на деякий час взяти владу у свої руки. Але поки це таємниця, щоб все зробити непомітно і поступово. Також скоро можлива поява на публіці двійника путіна для того, щоб зробити передачу влади пристойною та красивою. Щось туманне та приховане відбувається зараз в кремлі, ситуація не до кінця зрозуміла.

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