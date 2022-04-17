В ці дні Оксана Марченко в центрі уваги через новину про те, що СБУ затримала Віктора Медведчука під час спроби втечі. Після того його дружина та новоспечена «паломниця» записала відеозвернення до десятка посадовців і навіть принца Саудівської Аравії.

То ж чи хоче Марченко щиро повернути Медведчука і що її чекає в майбутньому? — такі питання вирішила з'ясувати за допомогою карт таролог Олена Бюн.

«На питання, чи дійсно Марченко щиро хоче повернути Медведчука, карти кажуть, що є певний обман в її діях та лукавство, — розповідає Олена Бюн. — Вона чітко розуміє, що йому загрожує небезпека як в Україні, так і в росії. Також вона усвідомлює, що її капіталу в росії загрожує небезпека, карти кажуть, що зараз вона доволі невміло розпоряджається грошима. Вона зараз знаходиться в певних рамках, обмеженнях, і на першому місці в неї є великий страх, що вона може втратити всі фінанси, і не тільки їх, а й все спільне майно з Віктором Медведчуком — те, що в них є в росії та по всьому світу. Через це вона має нічні кошмари, переживання. Зараз для неї настали нові часи, доволі непередбачувані.

Коли вона так зарозуміло і вимогливо зверталась до Володимира Зеленського, цим показувала своє справжнє, істинне обличчя не тільки стосовно нього, а й до всього народу України.

В росії вона зараз ніби «висить у повітрі», і багато хто від неї поступово почне відвертатись (артисти й те коло, з ким вона спілкувалась). Хтось її зараз підтримує, а хтось поступово почне відвертатись від неї. Це спровокує появу в неї багатьох комплексів, невпевненість в собі та, головне, невпевненість у своєму майбутньому.

ЇЇ артистизм, бажання бути у світському колі (все те, що вона мала раніше), зараз від неї відвернеться, удача піде від неї в іншу сторону. Причина цьому, звичайно, війна в Україні. Вона звикла сяяти в своїх колах, але зараз їй доведеться стримати свій запал і бажання".

Карти, за словами таролога, кажуть, що буде смерть чоловіка, тобто що все-таки Віктора Медведчука «приберуть», і вслід за цим у Марченко почнуться серйозні матеріальні труднощі.

«Тому вона спробує знайти для себе рятувальне коло у вигляді молодшого чоловіка, можливо, родича. Вона буде дуже розраховувати на нього, але він її обмане, і їй не вдасться «випливти на поверхню».

Вона буде знаходитись під наглядом спецслужб, але боротиметься до останнього, щоб встати з колін, вирватись з труднощів. Їй буде досить несолодко та складно. Також в неї можуть початись проблеми у спілкуванні з дітьми, причинами цього стануть фінанси. Оксана Марченко матиме плани виїхати з росії за кордон — це буде зробити їй досить складно, адже вона перебуватиме під наглядом та матиме проблеми з грошима. Але їй хтось допоможе з-за кордону, хтось зі старих знайомих — він попросить, і для неї зроблять виняток, її випустять.

Те, що вона виїде — це буде дуже хорошим знаком для неї. Той, хто їй в цьому допоможе — це досить відомий і визначний політичний діяч, дуже впливовий. Оксана Марченко дуже сподівається на нього і думає, що за допомогою цієї людини вона зможе втілити все задумане — плани в неї грандіозні. В росії про неї можуть багато чого говорити, буде багато чуток, але в більшості випадків це буде неправда. За рахунок цього чоловіка, що їй допоможе, вона знову буде сяяти. Ті, хто від неї відвернуться в росії, знову захочуть спілкуватися з нею, будуть вважати це за честь. До неї повертатимуться удача і щастя.

Карти кажуть, що в цьому плані вона унікальна жінка — в неї знову будуть гроші. Вона ще й фатальна жінка — від неї постраждають ще й інші впливові та заможні чоловіки, мінімум троє. У висновку, Марченко буде щасливою, матиме досить великі гроші, все з нею буде добре. Вона вирветься із чорної смуги, через певний час з'явиться десь за кордоном і буде знову «на коні».

Раніше Олена Бюн розповіла, якою може бути помста путіна за знищення крейсера «Москва», та чи допоможе хазяїну кремля чорна магія, яку він залучає, щоб перемогти Україну.

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