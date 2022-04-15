«Це коли емоції через край»: таролог розповіла, якою може бути помста путіна за знищення крейсера «Москва»

Поки ми святкуємо знищення крейсера «Москва», який був флагманом чорноморського флоту рф, український таролог Олена Бюн вирішила запитати у карт про реакцію кремля на цю подію та чи не захоче путін помститися ядерною зброєю.

Почнімо з крейсера «Москва», мені здається, саме звідси треба шукати причини. Втопили крейсер, який був дуже важливим для російського чорноморського флоту. Які наслідки будуть після цього? Чи саме тут ховаються причини того, що літаки починають масово покидати Москву? Ситуація з крейсером викликала шок у росіян, вони шукають причини невдачі і вважають, що це вже все, перехід всіх меж, вихід за межі їхнього розуміння. Щось задумують, щось обговорюють не зовсім хороше, — говорить Олена Бюн. - Це коли емоції через край, через них людина може втратити контроль над собою і скоїти велику дурницю. Причому багато хто з верхівки кремля остерігається поганих новин для себе.

— Чи буде путін мстити за потоплений крейсер?

— Думки у російської влади розділились — одні кажуть мстити (скоріше всього, це сам путін). Карти кажуть всім бути дуже уважними, адже це невелике затишшя, яке є зараз, це затишшя перед буревієм. Багато хто з кремлівської верхівки боїться того, що путін зможе наважитись і нанести жорсткий удар. Вони намагаються залишити територію Москви, виїхати якомога далі. Ситуація може кардинально змінитись на гірше — цього не можна допустити. Все через емоції, які будуть йти через край — через них можна наробити багато дурниць. Зараз потрібно бути дуже обережними й пильними.

— Чи застосує путін найближчим часом ядерну зброю?

— Такі думки в нього є. Тому багато хто з російської влади вивозить свої сім’ї з Москви, адже боїться, що він зі злості перейде від слів до діла й через це може статися невідворотнє. Але є шанс на те, що в цій ситуації трохи пізніше можуть відкритись нові можливості, які можуть дати великий шанс повернутись назад і привести до миру. Є шанс і надія на те, що світ має залишитись таким, яким він є зараз.

У тих, хто залишає Москву, є великі сумніви. Дуже нестабільна ситуація — 50 на 50 того, що путін наважиться і застосує те, чим він загрожує. Дуже небезпечна ситуація. Бояться за свої сім’ї і тому вивозять їх. У всіх депресивний стан від очікування того, що може статись. На цей момент утворилась безвихідна ситуація, невдача висить в повітрі — такого ще не було. Але карти кажуть, що є люди, які докладають максимальних зусиль, щоб цього не допустити. Над світом зараз висить дуже небезпечна ситуація. Зараз на нашій планеті йде Вищий Суд і все в руках вищих сил. Все оцінюється за законом і за моральними канонами. Якщо він на це наважиться (натиснути кнопку), він одразу ж отримає по заслугах. Не можна дозволяти демону вирішувати долі людей. Будемо сподіватися, що це нас омине і все налагодиться. Є шанс, що після цієї напруженої ситуації може статись щось, що дасть нові можливості повернутися. Україні дають дуже хороші шанси.

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