Для перемоги в Україні путін вже залучив чорну магію, але й вона йому не допоможе, — таролог

Армія рф перемістилася на схід України, де наші військові здобули гарний бойовий досвід та підготовку. Втім чи не щодня лунають заяви військових експертів про те, що рашисти спробують знову взяти столицю та такі міста, як Суми, Чернігів, Харків, Дніпро… То ж чи буде знову повномасштабний наступ і чого чекати нам найближчим часом, з'ясувала українська таролог Олена Бюн.

«Карти кажуть, що путіна практично загнано у пастку, тюрма не за горами, він перебуває наодинці й у нього йде розрив відносин зі всіма, хто його оточує, — каже Олена Бюн. — Прямою мовою: усі його плани та мрії зазнають краху. Але незважаючи на це все, «бункерний» хоче все одно бути вищим за всіх, то ж і розпочав репресії у владній верхівці. Шукають винних, неблагонадійних, та причини, що призвело до провалу армії рф в Україні. У росії рахують збитки і шукають кошти. Навіть збирають пожертви з бізнесу, криміналу, бо бракує ресурсів…

Очільник кремля любить чорну магію, і саме зараз для нього виконують спеціальні обряди. Щодо наступу, то у рф шукають варіанти, як саме йти на Україну і який шлях кращий для втілення кривавого плану. Йде якесь перегрупування. Ситуація, я би сказала, у підвішеному стані. Але у рф чітко розуміють, що вони все одно опиняться на дні, бо зробили багато серйозних помилок, які виправити неможливо.

Водночас у росії надіються на підпільну допомогу й зміну влади в Україні. Чому? Тому що карти мені кажуть, що у багатьох містах активізувались прихильники «руського міра», які за свої діяння таємно отримують криваві рублі. Таким чином кремль зараз почне цих зрадників ще більше стимулювати коштами і заманювати гарними посадами у майбутньому, аби шукали однодумців. І при наступі такі люди здавали б міста. Поки що в них такий варіант… Тому не ведіться на фейки".

За словами таролога, найближчим часом агенти кремля будуть вести саме інформаційну війну:

«Мовляв, зараз кинемо бомбу, розпилимо хімічну речовину, влаштуємо другий Маріуполь. Й люди можуть полякатись і здадуть міста. Не ведіться на це, бо ворог переконаний, що це спрацює. Так, всі ми втомились від війни, але зупинятись чи йти назад права не маємо. Поки що я не бачу, що повномасштабне вторгнення буде найближчим часом, у рф до цього, повторюсь, ще не готові, і поки вони шукають слабкі місця. Та не втрачаємо пильності».

Раніше відомий екстрасенс розповів, чому путін обов'язково програє війну.

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