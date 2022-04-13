Ангел на Майдані і дзвони: відомий екстрасенс розповів, чому путін обов'язково програє війну

Відомий астролог та суддя проекту «Битва екстрасенсів» Хаял Алекперов вважає, що кремль вибрав дуже несприятливий час для вторгнення з погляду астрології.

Такою думкою він поділився з НМ .

Причина цього, упевнений астролог — у тому, що 2022 несе в собі позитивну енергетику. Число 2 — ангельське. Воно символізує порядок, гармонію та рівновагу. Тому всі найвищі сили стають на захист балансу. Кожен, хто спробує порушити ту саму рівновагу, зіткнеться з поразкою.

Алекперов передбачає, що країна-агресор отримає справедливу відплату за весь біль та втрати, які лягли на плечі України.

«Зі свого боку, я щодня молюся, щоб мир на українській землі настав якнайшвидше. І знаєте, нещодавно мені був сон. Я побачив, як я стою на Майдані Незалежності. Яскраво світить сонце, цвітуть троянди і радісно дзвонять дзвони. І раптом у сонячному світлі я побачив Ангела з мечем. Він мені сказав лише одну фразу: «Світло завжди перемагає пітьму, не сумнівайся», — каже експерт.

Провидиця Катерина Сінчук заявила, що укладання миру та підписання всіх документів варто очікувати не раніше, ніж у середині травня. За словами провидиці, жити президентові країни-агресора залишилося недовго.

«Я думаю, що це (смерть Путіна — Авт.) буде 22 серпня», — зазначила Катерина.

Про те, що мирне життя повернеться до України у травні, говорить і ведичний астропсихолог Мирослава Барабаш. При цьому, за її словами, повне виведення військ російських загарбників припаде на вересень.

«Війну в один день можна почати, але не закінчити. До мирного життя українці переходитимуть у травні, а ось повне виведення військ відбудеться у вересні», — каже вона.

А ось окультний маг Наталія Ясінська вважає, що деякі процеси можуть затягнутися.

«Це моє особисте бачення — все ще може затягнутися. Завершальні процеси можуть розпочатися у квітні, але закінчитися у червні-липні», — передбачає Наталя.

Нагадаємо, відомий астропсихолог Валентина Вітрок в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розібрала у деталях гороскоп диктатора путіна і назвала можливі причини смерті кривавого правителя росії.

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