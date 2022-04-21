«Зеленський має силу»: астролог розповіла, чи закінчиться війна з путіним до 9 травня

Наша країна завзято бореться з вищими силами ворога, не бажаючи втрачати своєї свободи. При цьому Вищі сили і сама природа, запевняють деякі астрологи, повністю на нашому боці, допомагаючи ЗСУ та українському народу.

На жаль, використання кремлівським фюрером окультизму та темних сил постійно віддаляє нашу перемогу, намагаючись зламати українців до 9 травня.

Тому результат битви добра (України) зі злом (путіним-параноїком) поки що не зовсім зрозумілий, хоча завжди залишається надія на нашу перемогу.

Про ймовірність вирішення споконвічного конфлікту висловилася у своєму прогнозі і астролог Яна Ezoterichka.

«Може таке бути, що буде мир до 9 травня. Але, будуть хитрим та підступним шляхом розвиватися події. Військові дії йтимуть і продовжуватимуться», — каже астролог.



За її словами, Україні та Зеленському нині надається вибір.

«У Зеленського є сила. Сила землі, сила воїнів, сила людей. Йому дають вибір, щоб піти на умови, які пропонує рф, або ми продовжуватимемо війну», — каже астролог.

Нагадаємо, президент Зеленський спростував затвердження кремля про нібито передачу нашій країні проекту мирного договору з РФ.

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