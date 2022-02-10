Літатимуть на крилах любові: названо 5 знаків зодіаку, представники яких знайдуть кохання у другій декаді лютого

У лютому, з початку якого жодна з планет не буде ретроградною аж до кінця квітня, повню, що випадає на 16 число, називають дуже сильним аспектом місяця. Найближчими датами до і після повні можливі цікаві знайомства, які можуть стати доленосними. Особливо для п'яти знаків зодіаку.

Саме цей період дуже сприятливий для кохання, романтичних побачень та планування сімейного життя, пише сайт «Белновости».

Зовні спокійні Козероги — вулкан пристрастей під суворою маскою. У 10-х числах лютого вулкан прокинеться, вони зазнають божевільного сплеску любовних пристрастей. Ті, хто шукає другу половинку, саме у цей період можуть знайти любов на все життя.

Можливо, загоряться новим вогнем згаслі почуття у давніх партнерів або відбудеться доленосна зустріч. Найкращими днями для романтичних побачень будуть 11, 14, 17 та 20 лютого.

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Галантні аристократи-Раки проявлять себе з кращого боку. Феєричне кохання для них — спосіб життя, воно потрібне як повітря. Новий роман закрутить у вирі пристрасті і дам, і кавалерів.

Можливий і класичний любовний трикутник, Раки не завжди можуть зупинити любовне бажання і буває, що потрапляють у двозначні стосунки, при цьому їхня любов щира і гаряча, і її вистачає всім. Найкращі дні для побачень 13, 16 та 19 лютого.

Романтики-Овни вразливі та чутливі, їм часом непросто будувати стабільні любовні стосунки. Зіркові покровителі настільки прихильні до представників вогняного знаку, що допомагатимуть у всьому і гарантують ніжне та пристрасне кохання у другій декаді лютого. Швидше за все, новий роман зав'яжеться з колегою або у студентському колективі у тих, хто навчається.

Відносини, що народилися у цей період, будуть дуже гармонійними та красивими, і збережуться на довгі роки. Головне — не бояться виявляти ініціативу і обов'язково запрошувати на побачення об'єкт симпатій. Найсприятливішими днями будуть 12, 15 та 18 лютого.

Вогняні Стрільці сповнені пристрастей, а у 10-х числах лютого особливо. Нові романтичні стосунки принесуть бурю яскравих емоцій та вражень. Стрільці люблять саме кохання і не завжди готові до постійних відносин, але в цей період багато представників цього знаку зодіаку захочуть узаконити стосунки.

Це дуже сприятливий період для планування весілля. Зірки рекомендують не піддаватися ревнощам і нові любовні стосунки будуть радувати і зігрівати дуже довго. Найкращими днями для любовних побачень будуть 13, 16 та 20 лютого.

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Вічні романтики Терези часто бувають самотніми, але не у другій лютневій декаді. Зірки прихильні до Терезів і дарують їм можливість зустріти кохання всього свого життя. Неймовірний роман переверне їхнє життя, вогонь пристрастей буде настільки сильним, що дозволить Терезам зважиться на серйозні зміни в особистому житті.

У цей період дуже сприятливі нові знайомства із протилежною статтю. Любовні стосунки будуть щирими та яскравими. Найкращі дні для романтичних стосунків — 10, 12, 15 та 18 лютого.

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Фото Pixabay

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