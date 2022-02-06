Гороскоп Павла Глоби на 7 лютого: Ракам можна просити збільшення зарплати, а Козерогам важливо повернути борги

У понеділок, 7 лютого 2022 року, відомий російський астролог Павло Глоба радить зберігати спокій і попереджає — інакше є ризик зіпсувати все, чого ви тривалий час домагалися. Також день буде вдалим для шопінгу та роздумів про свої перспективи.

Поради астролога представникам кожного знака Зодіаку наводить ресурс FTimes.

Овен

Представникам цього знака бажано йти на компроміси, і тоді труднощів вдасться уникнути. У професійній діяльності взаємини перейдуть на новий рівень. Однак при цьому не варто «йти по головах» — у цьому випадку успіх виявиться сумнівним та нетривалим.

Телець

Тільці зможуть легко та оперативно вирішити усі важливі питання. Тим не менш, розслаблятися не час. Зосередьтеся на своїх головних цілях і не відволікайтеся на другорядні завдання. Перед вами відкриються нові горизонти як у професійній сфері, так і особистому житті.

Близнюки

Ви відчуватимете тиск на себе, але не поспішайте розбиратися, в чому справа, і хто винен. Вчиняйте з колегами та друзями чесно, інакше може спрацювати закон бумерангу.

Рак

Астролог радить Ракам діяти відкрито та щиро. Велика ймовірність посилення авторитету у власних очах начальства. Скористайтеся чудовими можливостями цього дня, щоб вирішити свої проблеми та попросити збільшення до заробітної плати. У другій половині дня займіться благодійністю.

Лев

Ви зможете відчути підвищену увагу з боку протилежної статі. Також це чудовий день для гармонізації сімейних взаємин. Ваша половинка буде вдячна вам за увагу та час, проведений разом. Позитивні емоції вам забезпечені. Увечері друзі запросять вас у гості.

Діва

На зустрічах і переговорах потрібно бути уважними та ретельно підбирати слова. А ввечері ви як ніколи потребуватимете відпочинку та відновлення енергії.

Терези

На Терезів на початку тижня чекають масштабні проекти, але на все не вистачатиме часу. Зосередьтеся на пріоритетних напрямках, не звертайте уваги на провокації та не відволікайтеся на дрібниці.

Скорпіон

Вам належить стати героями цікавої пригоди, а приємні новини надійдуть з самого ранку. Напевно, своєю енергією та оптимізмом ви захочете поділитися з усіма навколо.

Стрілець

Стрільці мають незакінчену справу, яка потребує завершення до того, як братися за щось нове. Не виключено, що вам час подумати про відпустку та відпочинок.

Козеріг

На перше місце у Козерогів вийде матеріальне питання. Розрахуйтеся з боргами та кредитами. Якщо вам допоможуть близькі та друзі, надвечір усі фінансові питання будуть вирішені.

Водолій



Вам потрібно бути готовим до погіршення самопочуття. Будьте обережні та уважні, при перших тривожних дзвіночках звертайтеся до фахівців. Загалом має бути емоційно нестабільний, тому вечір варто присвятити відпочинку та відновленню енергії.

Риби

День Риб почнеться більш менш спокійно і розмірено. Однак у другій його половині з'явиться дуже багато турбот, а ввечері є ризик конфліктів та сварок. Будьте дипломатичнішими і частіше посміхайтеся. На роботі виникне дуже багато справ та питань, але ви з усім упораєтеся. Відмовтеся від поспіху — вона тільки все зіпсує і не пустить вас до мети.

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