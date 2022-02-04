Джерело сили та гарного настрою: яка каша корисна різним знакам зодіаку

Астрологи вважають, що для кожного із знаків зодіаку є своя ідеальна дієта. Щоб залишатися у формі, варто переглянути повсякденне харчування з урахуванням сумісності страв із особливостями стихій. Каші, страви з круп теж можна підібрати індивідуально для кожного із знаків зодіаку, повідомляє Avrorra.

Знакам стихії Вогню — Овну, Леву та Стрільцю — підходить енергетично наповнене харчування. З каш найкраще для підтримки енергії протягом дня підходить манна. Дещо компенсувати шалену енергію вогненної стихії допоможуть каші з пшоняної крупи. Також знакам Вогню підходять страви з перлової крупи.

Земним знакам — Тельцю, Діві та Козерогам — астрологи радять розпочинати день із ячмінної каші, яка дає енергію та налаштовує на позитив. Протягом дня можна поповнити сили стравами із сочевиці.

Знакам, що належать до стихії Води (Раку, Скорпіону та Рибам), рекомендують вибирати рисову та кукурудзяну каші. Перша підходить людям науки та творчих професій, яким постійно потрібне натхнення. Страви з кукурудзяної крупи допомагають водним знакам повернути душевну рівновагу і налаштуватися на позитив.

Повітряним знакам — Водолію, Близнюкам та Терезам — слід включати в меню вівсяну та гречану каші. Вівсянка дозволяє не втрачати зв'язку з реальністю, впевнено йти до своєї мети. Страви з гречаної крупи дарують енергію, особливо потрібну знакам стихії Повітря.

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