Переможець шоу «Битва екстрасенсів» Мехді Ебрагімі Вафа розкрив секретні способи схуднення для кожної людини, передає «Старх».

За словами Вафи, для кожного знака є свій «рецепт» ідеального тіла. Деяким навіть не потрібно доладати зусиль, щоб досягти бажаного.

Овну екстрасенс порадив знайти об'єкт обожнювання, заради якого захочеться стати прекрасним. Представник цього знаку здатний на подвиги тільки, якщо є серйозна мотивація.

Тельцю не варто кидатися від дієти до дієти в надії скоріше позбутися від зайвих кілограмів. Крім того, попередньо важливо пройти повне обстеження, щоб виявити природу повноти.

Близнюкам потрібно стежити за стабільністю режиму. Навіть найменше відхилення від звичного розпорядку дня тягне великі проблеми. Представнику цього знака також необхідно регулярно займатися плаванням, щоб досягти серйозного прогресу.

Раку рекомендується більше часу приділяти собі, власним бажанням й задоволенням власних інтересів. Представник цього знаку дуже близько до серця сприймає всі негаразди. Як тільки вдасться налагодити емоційний фон, проблеми із зайвою вагою зникнуть.

Леву слід вибрати комфортну дієту, купити абонемент у спортзал. Крім того, потрібно вести активний спосіб життя.

Діві досить тільки забути про пристрасті в їжі. Перейти, наприклад, на крупи і зелень. І не забувати щодня вести щоденник обліку калорій.

Терезам слід звернути увагу на кількість годин, які вдається поспати за добу. Потрібно давати час на відпочинок організму.

Скорпіону варто утриматися від спонтанних «нервових» дієт. Як не можна краще спрацює банальна відмова від мучного, ніж постійний стрес для організму.

Стрільцю важливо рятуватися від накопичених калорій за допомогою серйозних спортивних снарядів та чуйного тренера в спортзалі. Доброю ідеєю буде щоденна пробіжка вранці.

Козорогу з цілого спектра дієт потрібно вибрати одну, яка дозволяє уникати переїдання. За запевненням Мехді, Козороги схильні до повноти лише у зрілому віці. А тому важливо звернути увагу й на гормональний фон.

Водолію допоможе схуднути лише самодисципліна. У ряді випадків досить лише щоденної ранкової зарядки та пари комплексних вправ.

Рибам допоможе курс спортивного масажу разом з правильним харчуванням — більше зелені та свіжих соків.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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