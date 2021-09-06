Сексуальна сумісність: астрологи пояснили, з ким потрібно будувати стосунки різним знакам зодіаку

Попри те, що серед знаків зодіаку є найбільш сексуальні, це не дає їм гарантії побудувати щасливі гармонійні стосунки. Причина криється в уродженій несумісності партнерів. Астрологи «5 каналу» розповіли про інтимну сумісність різних типів людей й пояснили, чому вони притягують один одного.



Овни знаходяться під впливом Марса, який дарує їм емоційність, чуттєвість, бажання завжди перемагати. Їм ідеально підходять Козороги, які допоможуть приборкати запал «вогненних» знаків зодіаку, а також Діви, які змушують Овнів закохатися по вуха.



Тельці потребують постійного статевого контакту з партнером. Але побудувати стосунки вони зможуть тільки тоді, коли відчують духовну близькість з коханим, це підігріє їхній сексуальний інтерес.



Енергійні та непередбачувані Близнюки дуже люблять експерименти, це стосується також і статевого життя. Зрозуміти їхню пристрасну натуру зможе тільки Стрілець, який підсвідомо відчуває свого партнера.



Для гармонії в сексуальних стосунках Ракам необхідно мати максимально довірчі, відверті і на духовному рівні близькі взаємини з партнером. Максимальна сумісність у Раків зі Скорпіонами та Рибами.



Царствені Леви, як правило, шукаю партнерів зі схожими інтересами. Їхнє життя визначає три фактори: радість, творчість й душевні розмови. Якщо вони знайдуть людину, яка буде з ними на одній хвилі, то такий союз ніщо не зможе зруйнувати. Кращий інтимний партнер для Левів — чуттєві та романтичні Терези.

Розсудливі й холодні Діви шукають партнера, який зможе в них розпалити вогонь пристрасті та змусить подивитися на речі по-новому. Це добре виходить у Терезів й Левів.



Терези мають потребу в людині, яка може разом з ними відірватися від реального світу й трохи помріяти. Таким очікуванням повністю відповідають Водолії. Втім, хороший союз у Терезів виходить і з Овнами, які їх провокують на різні експерименти.

Скорпіон вважається найсексуальнішим знаком в астрології. Через це такі люди сумісні з багатьма партнерами. Але найкраще вони здатні розкрити свій чуттєвий потенціал зі Стрільцями, Левами, Раками та Овнами.

Стрільці цінують в партнерах, насамперед, їхній інтелект. Для них головне — перебувати на одній духовної хвилі з коханим. Найцікавіший сексуальний досвід вони зможуть отримати з Скорпіонами та Водоліями.

Вдумливі і раціональні Козороги дуже довго і ретельно вибирають партнера. Вони хочуть, щоб людина розуміла їхній психологічний стан і поділяла емоції. Емоційний інтимний зв'язок найчастіше у Козорогів складається з Раками й Рибами.



Для Водоліїв важливо усвідомлювати, що при спілкуванні вони немов розгадують таємницю і розкривають всі грані особистості, що в кінцевому підсумку призводить до сильного сексуального тяжіння. Найбільше представників цього знака захоплюють Овни, Терези й Близнюки.



За вдачею романтичні і творчі Риби мріють знайти партнера, який буде на них не схожий. Їхню увагу привертають Скорпіони та Водолії.



Нагадаємо, відомий екстрасенс Хаял Алекперов склав любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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