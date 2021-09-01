Подорожі та кар'єрне зростання: гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку

Відомий астролог, двічі переможець і постійний суддя проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп на вересень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Овни

Вересень обіцяє Овнам удачу в вирішенні фінансових питань. Саме час подумати про серйозні покупки та капіталовкладення. В кінці місяця зірки радять бути уважнішими до свого здоров'я. Є велика ймовірність загострення хронічних хвороб.

Тельці

Початок вересня порадує Тельців позитивними змінами в кар'єрі. Є велика ймовірність досягти тих висот, до яких вони так довго прагнули. У сфері особистих відносин зірки обіцяють сімейним представникам знака гармонію. Не пропустіть шанс залагодити давні суперечки та розбіжності.

Близнюки

У цей період Близнюки можуть постати перед важливим вибором. І перш ніж його зробити, зірки радять прислухатися до порад близьких людей. Це допоможе уникнути багатьох помилок. Кінець вересня обіцяє представникам знака перспективні знайомства. На вашому шляху зустрінуться люди, які позитивно вплинуть на ваше життя.

Раки

У цей період Ракам варто бути вкрай уважними до інформації, яка до них надходить. Є велика ймовірність, що вас спробують ввести в оману. Одиноким серцям зірки обіцяють романтичні знайомства. Цілком ймовірно, що спонтанне побачення переросте в бурхливий роман.

Леви

Перший місяць осені подарує Левам приплив сил та енергії. Не пропустіть цей момент! Саме зараз час взятися за нові починання. Середина вересня — вдалий період, щоб вирішити побутові проблеми, а також питання, пов'язані з паперовою тяганиною. Умови для цього будуть найсприятливішими.

Діви

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються. Те, що на перший погляд здається неприємностями, може обернутися вигодою для вас. Кінець місяця обіцяє Дівам приємні сюрпризи. Цілком ймовірно, що близькі порадують вас подарунком, про який ви давно мріяли.

Ваги

Початок вересня обіцяє Терезам спонтанні подорожі. Це може бути відрядження по роботі або нежданий відпочинок. Постарайтеся використувати цей шанс. Вам гарантовані не тільки позитивні емоції, але й перспективні знайомства.

Скорпіони

Початок осені для Скорпіонів — місяць романтики. Навіть ті представники знаку, стосунки яких поглинула рутина, зможуть розбудити притихлу пристрасть. В кінці вересня зірки радять звернути увагу на свій розпорядок сну. Втома і недосип можуть стати причиною проблем з нервовою системою.

Стрільці

У вересні Стрільцям варто бути обережними. Розташування небесних тіл може підштовхнути представників знака до імпульсивних рішень. І щоб потім не шкодувати про свої вчинки, не поспішайте. Зараз варто жити за принципом «сім разів відміряй, і один — відріж».

Козероги

Початок осені дозволить Козерогам здійснити їхні давні мрії. Розташування небесних тіл обіцяє чимало можливостей, щоб досягти бажаного. Головне — не йти на поводу у людей, які намагаються вселити в вас песимізм. Пам'ятайте, що віра в себе — половина успіху.

Водолії

У цьому місяці Водолії можуть зіткнутися з перешкодами на своєму шляху. Але зірки радять не битися з вітряками. Наберіться терпіння і почекайте. Швидше за все, труднощі дуже скоро вирішаться. В кінці вересня варто бути уважнішими до своїх близьких людей — їм потрібна буде ваша підтримка.

Риби

Зірки радять Рибам економніше розпоряджатися своїми коштами. Є велика ймовірність спонтанних витрат. У професійній сфері діяльності представників знаку чекає кар'єрне зростання. Але при цьому Рибам варто бути сміливішими — не бійтеся заявити про свої ідеї.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яким п'яти знакам зодіаку зірки обіцяють успіх у справах в перші дні осені.

А ось яким знакам зодіаку не пощастить у вересні, читайте тут.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter