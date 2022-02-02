Важлива не дієта, а дата народження: екстрасенс розповів, як схуднути представникам різних знаків зодіаку

Тим, хто втратив будь-яку надію бути струнким і красивим, медик і провидець Мехді Ебрагімі Вафа радить не зневірятися, а лише звернути увагу на дату народження.

Переможець російського шоу «Битва екстрасенсів» стверджує, що для кожного знака є свій «рецепт» ідеального тіла, пише «СтарХіт» .

Так, Овну екстрасенс порадив знайти об'єкт обожнювання, заради якого захочеться стати прекрасним — представники цього знаку зодіаку здатні на подвиги, якщо є серйозна мотивація. А якщо ні, то Овен вважатиме, що й так ідеальний.

Тільцям радять підходити до питання схуднення максимально серйозно і не кидатися від дієти до дієти — важливо пройти повне обстеження, щоб виявити природу повноти. Можливо, справа не лише у переїданні.

Близнюкам радять стежити за стабільністю режиму, адже навіть найменше відхилення від звичного розпорядку дня тягне за собою великі проблеми. Людям, народженим під цим знаком зодіаку, варто регулярно займатися плаванням, щоб досягти серйозного прогресу.

Раку потрібно більше часу приділяти собі, власним бажанням та задоволенню власних інтересів. Люди цього знаку надто близько приймають до серця всі негаразди. Їм важливо навчитися жити у гармонії із собою, а не під впливом зовнішніх чинників. Як тільки вдасться налагодити емоційне тло, проблеми із зайвою вагою зникнуть.

Леву показаний цілий комплекс заходів: вибрати комфортну дієту, купити абонемент у спортзал та вести активний спосіб життя. Інакше сумні наслідки через надмірне навантаження на організм не за горами

Діві, впевнений екстрасенс, достатньо лише забути про уподобання в їжі. Перейти, наприклад, на крупи та зелень, не забувати щодня вести щоденник обліку калорій. І фігура повернеться до норми.

Терезам потрібно звернути увагу на тривалість сну. Екстрасенс вважає, що у даному конкретному випадку проблема полягає у неможливості давати адекватний час на відпочинок організму.

Скорпіону радять утримуватися від спонтанних «нервових» дієт. Якнайкраще спрацює банальна відмова від виробів з борошна, ніж постійний стрес для організму.

Стрільцеві важливо рятуватися від накопичених калорій за допомогою серйозних спортивних снарядів та чуйного тренера у спортзалі. Гарною ідеєю буде також знайти партнера і разом з ним почати з пробіжок вранці. Тільки фізичні навантаження здатні у данному випадку призвести до бажаного результату.

Козерогу краще зупинитися на несуворій дієті, що дозволяє уникати переїдання. Представники цього знаку зодіаку, впевнений Мехді, схильні до повноти лише з віком. Тому важливо звернути увагу і на гормональний фон. У разі деяких порушень слід звернутися по допомогу до лікаря.

Водолію допоможе схуднути лише самодисципліна. У деяких випадках достатньо лише щоденної ранкової зарядки та пари комплексних вправ. Але робити їх важливо регулярно.

Рибам запропонували пройти курс спортивного масажу і правильно харчуватися — більше зелені та свіжих соків. Необов'язково відмовляти собі у всьому. Головне — рахувати калорії.

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Фото Pixabay

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